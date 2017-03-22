Заполярье демонстрирует стабильные показатели

22 марта 2017 года
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
Сомалийские бизнесмены собираются построить в стране первую фабрику по производству рыбной муки. Если этот план будет реализован, республика сможет использовать свои водные биоресурсы, которые сейчас активно облавливаются браконьерами, во благо собственной экономики.
ОСК поборется за основную долю заказов на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы квот под инвестиции, заявил президент корпорации Алексей Рахманов. Наплыва заказчиков судоверфи ожидают сразу после принятия пакета подзаконных актов.
21 марта 2017 года
Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, в ряде регионов полностью запрещен промысел нельмы и муксуна.
Магаданская область планирует восстановить и модернизировать мощности рыборазводного завода в селе Талон. На федеральном уровне принято предварительное решение о выделении средств на реконструкцию предприятия.
22 марта 2017 года
В Сахалинской области обновился состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Всего в список вошло 27 членов, трое из них – представители отраслевых объединений.
Сомалийские бизнесмены собираются построить в стране первую фабрику по производству рыбной муки. Если этот план будет реализован, республика сможет использовать свои водные биоресурсы, которые сейчас активно облавливаются браконьерами, во благо собственной экономики.
Продолжается подготовка материалов общего допустимого улова на 2018 г. К определению ОДУ минтая решено подойти консервативно, но возможны корректировки, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
ОСК поборется за основную долю заказов на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы квот под инвестиции, заявил президент корпорации Алексей Рахманов. Наплыва заказчиков судоверфи ожидают сразу после принятия пакета подзаконных актов.
В Бурятии за незаконную добычу омуля осуждены два брата. Их приговорили к условному лишению свободы и возмещению ущерба в размере 925 тыс. рублей.
Рыбопромысловые компании Камчатского края успешно ведут промысел на минтаевой путине. К 20 марта только в Охотском море они добыли 208,6 тыс. тонн, освоив квоту на 65,6%.
21 марта 2017 года
Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.
Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.
В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».