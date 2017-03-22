22 марта 2017 года

Заполярье демонстрирует стабильные показатели

Рыбная отрасль Мурманской области находится в стабильном состоянии, заявил министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов. По его словам, в 2016 г. местные компании освоили более 650 тыс. тонн водных биоресурсов.

На встрече с губернатором Мариной Ковтун министр рассказал, что регион занимает одно из лидирующих мест по вылову – около 15% общероссийского, сообщили Fishnews в управлении по взаимодействию со СМИ правительства Мурманской области.

Также, по словам Андрея Иванова, в регионе неплохо развивается товарное рыбоводство. Береговым рыбозаводам и предприятиям аквакультуры предоставляют субсидии на уплату процентов по кредитам.

Fishnews