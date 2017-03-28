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Силовиков плотнее привлекут к защите рыбных ресурсов

Минприроды намерено усилить взаимодействие с силовыми структурами для борьбы с нелегальными рыболовами и охотниками. Планируется заключить соглашение с МВД и Росгвардией.

Вопросы противодействия браконьерству рассмотрели на совещании, которое провел министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Во встрече приняли участие директора особо охраняемых природных территорий, представители профильных органов власти субъектов РФ, охотничьих хозяйств, а также региональных обществ охотников и рыболовов.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Всеволод Степаницкий рассказал, что за 2016 г. в стране выявлено 755 нарушений режима ООПТ и их охранных зон в сфере рыболовства. На сегодняшний день борьба с браконьерством на заповедных территориях осуществляется главным образом силами инспекторов. Общая численность инспекторского состава федеральных ООПТ по данным на март 2017 г. составляет 3900 человек. Было отмечено, что к слабым сторонам сотрудников относятся невысокая мотивация, слабая профессиональная подготовка, низкий уровень использования современных организационных и технических форм и методов работы.

Всеволод Степаницкий обозначил ряд мер по повышению эффективности борьбы с браконьерством на особо охраняемых природных территориях. Важнейшие шаги – повышение уровня оплаты труда, подготовка инспекторского состава и повышение его квалификации, моральное стимулирование сотрудников ООПТ. Также планируется совершенствовать формы и методы оперативной работы – развивать систему оперативных инспекторских групп, внедрять в практику формирование и использование сводных межрегиональных инспекторских отрядов, расширять практику конного патрулирования и др.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, Сергей Донской поручил предпринять все необходимые меры для усиления взаимодействия с силовыми органами, прежде всего, с МВД России, а также активизации работы в рамках региональных советов безопасности. По словам министра, противодействие организованным группам браконьеров должно быть приоритетом в работе региональных властей и поддерживаться на самом высоком уровне. Глава ведомства поставил профильным департаментам задачу проработать вопрос заключения соглашения с Росгвардией и полицией.

Также планируется распространить опыт Байкальского заповедника - на Байкале сегодня эффективно действует инспекторская группа «Баргузин».

Fishnews

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