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Vladivostok Boat Show украсит туристский форум

Vladivostok Boat Show украсит туристский форум

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.

«Развитие морского туризма в Приморье стремительно набирает обороты, и одним из форвардов этого направления является яхтенный отдых. Его зрелищность и красота привлекают как жителей края, так и туристов. Выставка Vladivostok Boat Show – одно из самых масштабных и ярких событий, посвященных возможностям морского спорта и отдыха в Приморье. Его интеграция в программу Тихоокеанского туристского форума, безусловно, откроет новый этап в развитии туристской отрасли региона», – подчеркнул директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Как сообщили Fishnews организаторы выставки, неизменной площадкой Vladivostok Boat Show остается яхт-клуб «Семь футов». Ожидается, что участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках выставки яхт-клуб откроет парусный сезон серией любительских регат. В «Гонке под парусом» сможет принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

За последние восемь лет Vladivostok Boat Show стала визитной карточкой столицы Приморья, в 2016 г. в мероприятии участвовало более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5 тыс. человек.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

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