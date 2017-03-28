Vladivostok Boat Show украсит туристский форум

28 марта 2017 года
Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
27 марта 2017 года
24 марта в Москве прошел круглый стол Морского попечительского совета (MSC) с участием рыбопромышленников и крупнейших покупателей рыбной продукции, посвященный поставкам сертифицированной рыбы на внутренний рынок.
24 марта 2017 года
На полное формирование законодательной базы по инвестквотам требуется много времени, а флот Дальнему Востоку нужен уже сейчас, подчеркивает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей Тетеркин. РРПК решила строить головное судно серии, не дожидаясь выхода всех документов.
Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.
28 марта 2017 года
Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
Сформировать и вести перечень видов федерального государственного контроля (надзора) поручено Минэкономразвития. При этом список должен быть общедоступным и периодически актуализироваться.
Минприроды намерено усилить взаимодействие с силовыми структурами для борьбы с нелегальными рыболовами и охотниками. Планируется заключить соглашение с МВД и Росгвардией.
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
В Приморском крае пограничники выявили два нелегальных цеха по переработке ценных морских биоресурсов. Изъято более 400 кг расфасованного крабового мяса и 1200 кг сырого краба разных видов, а также свыше 2,2 тыс. особей трепанга.
В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.
Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.
Вопросы рыболовства и его сырьевой базы рассматривались на сессии смешанной российско-японской комиссии. Стороны, в частности, отметили необходимость разработки научно обоснованного режима управления ресурсами минтая в центральной части Берингова моря за пределами 200-мильной зоны.
В 2016 г. предприятия Волгоградской области потратили на техническое перевооружение и мелиорацию прудов 13,6 млн рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.
27 марта 2017 года
24 марта в Москве прошел круглый стол Морского попечительского совета (MSC) с участием рыбопромышленников и крупнейших покупателей рыбной продукции, посвященный поставкам сертифицированной рыбы на внутренний рынок.