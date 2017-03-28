28 марта 2017 года

Информацию о госконтроле соберут в список

Сформировать и вести перечень видов федерального государственного контроля (надзора) поручено Минэкономразвития. При этом список должен быть общедоступным и периодически актуализироваться.

Власти решили систематизировать информацию о госконтроле. Постановлением от 24 марта 2017 г. № 331 правительство утвердило Правила ведения перечня видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вести такой список должно Министерство экономического развития РФ. При этом Минэку поручено сформировать перечень на основании предложений уполномоченных федеральных ведомств. Федеральные органы исполнительной власти должны представить информацию в двухмесячный срок со дня принятия постановления.

Предусмотрено, какие сведения включаются в список. Это, в частности, информация о нормативных правовых актах, регламентирующих осуществление вида госконтроля.

«Отсутствие в перечне видов контроля сведений о виде федерального государственного контроля (надзора) не препятствует реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти по осуществлению соответствующего вида федерального государственного контроля (надзора)», – говорится в документе.

Сведения, включенные в перечень, должны быть общедоступны. При этом актуальную версию списка Минэк должен публиковать на портале ar.gov.ru не реже чем раз в два месяца.

Систематизация информации, по мнению властей, должна стать одним из шагов по снижению административной нагрузки на бизнес.

Fishnews