Дагестанская рыба пострадала от ГЭС

29 марта 2017 года
Планы по реконструкции и дальнейшему развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с руководством и инвесторами предприятия.
Новый порядок формирования рыбоводных участков для марикультуры в Дальневосточном регионе предложило Минвостокразвития. В схеме распределения планируется задействовать правительственную подкомиссию и Фонд развития Дальнего Востока.
В России разработают «дорожную карту» создания отечественных ТСК, предназначенных для мониторинга нахождения на промысле маломерных судов. Оборудование должно соответствовать всем техническим требованиям и при этом быть недорогим и качественным.
На 28 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 760,5 тыс. тонн минтая – 71% от общего допустимого улова. Уровень прошлого года превышен на 8,9 тыс. тонн (к 21 марта отставание составляло 6 тыс. тонн).
28 марта 2017 года
Отказ от института РПУ для организации любительской рыбалки, переход к именным разрешениям на вылов и ограничение использования сетей – необходимые шаги для развития спортивно-любительского рыболовства, считает зампред правительства Сахалинской области Игорь Быстров.
В Росрыболовстве ожидают, что проекты нормативных актов, устанавливающих механизм распределения квот на инвестиционные цели, будут внесены в правительство к 1 апреля. Заявочная кампания стартует сразу после утверждения этих документов.
30 марта 2017 года
К 28 марта отечественные рыбаки добыли более 1,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,4% выше уровня 2016 г. Опережающими темпами идет промысел на Дальнем Востоке и в зонах иностранных государств.
29 марта 2017 года
Снижением стоимости постройки судна целесообразно озаботиться еще на этапе проектирования, обращает внимание начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей Мазохин.
В Белгороде 19-23 апреля пройдет ХV межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Ее посетители смогут не только ознакомиться с широким спектром товаров и услуг в сфере рыбной ловли, но и получить информацию об организации досуга в регионе.
Планы по реконструкции и дальнейшему развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с руководством и инвесторами предприятия.
Новый порядок формирования рыбоводных участков для марикультуры в Дальневосточном регионе предложило Минвостокразвития. В схеме распределения планируется задействовать правительственную подкомиссию и Фонд развития Дальнего Востока.
Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами ведут интенсивную работу по подбору экономически значимых проектов по российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
В России разработают «дорожную карту» создания отечественных ТСК, предназначенных для мониторинга нахождения на промысле маломерных судов. Оборудование должно соответствовать всем техническим требованиям и при этом быть недорогим и качественным.
Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Планируется, в частности, нарастить взаимные товарные потоки и расширить сотрудничество на Каспийском море, в том числе в области управления водными биоресурсами.
Погрануправление ФСБ по восточному арктическому району и Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки договорились, что члены объединения будут информировать о судах под иностранными флагами либо без государственной принадлежности.
На 28 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 760,5 тыс. тонн минтая – 71% от общего допустимого улова. Уровень прошлого года превышен на 8,9 тыс. тонн (к 21 марта отставание составляло 6 тыс. тонн).