29 марта 2017 года

Дагестанская рыба пострадала от ГЭС

Арбитражный суд Республики Дагестан оставил в силе два постановления о штрафах, выписанных ПАО «РусГидро». По данным теруправления Росрыболовства, нарушения при эксплуатации Гоцатлинской гидроэлектростанции на реке Аварское Койсу нанесли урон запасам рыбы.

Денежные взыскания наложили сотрудники Западно-Каспийского теруправления Росрыболовства. Они установили, что эксплуатация водозаборных и перекачивающих сооружений Гоцатлинской ГЭС без рыбозащитных устройств повлекла массовую гибель рыбы и других водных животных, а также уничтожение кормовых запасов. За это нарушение на «РусГидро» наложен штраф в 200 тыс. рублей.

Кроме того, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, гидроэлектростанция препятствует нерестовой миграции рыб вверх по реке, так как не оборудована рыбоходными каналами. Это ведет к прекращению естественного воспроизводства на реке Аварское Койсу. Компанию обязали выплатить еще 15 тыс. рублей штрафа. Также «РусГидро» должно устранить оба выявленных нарушения.

Fishnews