29 марта 2017 года

Белгородцам помогут собраться на рыбалку

В Белгороде 19-23 апреля пройдет ХV межрегиональная специализированная выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка». Ее посетители смогут не только ознакомиться с широким спектром товаров и услуг в сфере рыбной ловли, но и получить информацию об организации досуга в регионе.

Организаторами «Отдыха. Туризма. Спорта. Охоты. Рыбалки» стали органы исполнительной власти Белгородской области совместно с выставочно-конгрессным комплексом «Белэкспоцентр».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Белэкспоцентра», основные цели выставки - развитие производства товаров спортиндустрии, содействие малому бизнесу, пропаганда здорового образа жизни и продвижение российского турпродукта

Среди основных тематических разделов – рыболовное и охотничье снаряжение и экипировка, снаряжение для подводного плавания, услуги в сфере охоты и рыболовства, одежда и обувь для спорта и отдыха, рыбалки и охоты, специальные транспортные средства: лодки, катера, снегоходы, вездеходы.

Информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг Fishnews.

Fishnews