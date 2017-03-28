Белгородцам помогут собраться на рыбалку

28 марта 2017 года
Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017, которая пройдет в столице Приморского края с 19 по 21 мая, станет частью программы III Тихоокеанского туристского форума.
24 марта 2017 года
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.
22 марта 2017 года
С 11 по 14 сентября в Москве пройдет выставка оборудования и технологий для выращивания, добычи и переработки рыбы и морепродуктов Fishtech. Впервые в рамках нее состоится международная конференция по аквакультуре, организованная совместно с Росрыболовством.
Сомалийские бизнесмены собираются построить в стране первую фабрику по производству рыбной муки. Если этот план будет реализован, республика сможет использовать свои водные биоресурсы, которые сейчас активно облавливаются браконьерами, во благо собственной экономики.
21 марта 2017 года
Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.
10 марта 2017 года
Рыбаков постепенно удается привлекать к продвижению рыбной продукции, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Этому способствует создание общего бренда, участие в выставках и фестивалях, организация встреч с представителями сферы HoReCa и ритейла.
30 марта 2017 года
К 28 марта отечественные рыбаки добыли более 1,3 млн тонн водных биоресурсов, что на 1,4% выше уровня 2016 г. Опережающими темпами идет промысел на Дальнем Востоке и в зонах иностранных государств.
29 марта 2017 года
Снижением стоимости постройки судна целесообразно озаботиться еще на этапе проектирования, обращает внимание начальник управления гражданского судостроения завода «Вымпел» Сергей Мазохин.
Планы по реконструкции и дальнейшему развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с руководством и инвесторами предприятия.
Арбитражный суд Республики Дагестан оставил в силе два постановления о штрафах, выписанных ПАО «РусГидро». По данным теруправления Росрыболовства, нарушения при эксплуатации Гоцатлинской гидроэлектростанции на реке Аварское Койсу нанесли урон запасам рыбы.
Новый порядок формирования рыбоводных участков для марикультуры в Дальневосточном регионе предложило Минвостокразвития. В схеме распределения планируется задействовать правительственную подкомиссию и Фонд развития Дальнего Востока.
Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами ведут интенсивную работу по подбору экономически значимых проектов по российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
В России разработают «дорожную карту» создания отечественных ТСК, предназначенных для мониторинга нахождения на промысле маломерных судов. Оборудование должно соответствовать всем техническим требованиям и при этом быть недорогим и качественным.
Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани. Планируется, в частности, нарастить взаимные товарные потоки и расширить сотрудничество на Каспийском море, в том числе в области управления водными биоресурсами.
Погрануправление ФСБ по восточному арктическому району и Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки договорились, что члены объединения будут информировать о судах под иностранными флагами либо без государственной принадлежности.
На 28 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 760,5 тыс. тонн минтая – 71% от общего допустимого улова. Уровень прошлого года превышен на 8,9 тыс. тонн (к 21 марта отставание составляло 6 тыс. тонн).