30 марта 2017 года

Ленобласть поднимает «рыбную планку»

За прошедший год предприятия Ленинградской области освоили 22 тыс. тонн водных биоресурсов. В целом рыбное хозяйство региона показало рост к уровню 2015 г. на 113,7%.

Значительную роль в увеличении показателей сыграл самый большой за последние годы объем государственной финансовой поддержки – 102,3 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства региона. Свыше 90 млн рублей этих средств – из областного бюджета,

Рыбоводные предприятия Ленобласти за 2016 г. произвели 7,6 тыс. тонн продукции - 105,5% к уровню предыдущего года. При этом реализация товарной рыбы достигла 3,7 тыс. тонн (104,8%). Кроме того, в регионе выпущено 48,6 тыс. тонн пищевой рыбной продукции.

Сейчас рыбоводные хозяйства работают во всех районах Ленинградской области, регион стабильно входит в тройку лидеров по выращиванию радужной форели в садках. На территории области активно реализуются инвестиционные проекты в аквакультуре, отметили в пресс-службе.

За 2016 г. на 8 предприятиях введено в эксплуатацию более 200 новых садков. Планируется, что это увеличит объемы выращивания товарной рыбоводной продукции более чем на 1 тыс. тонн.

Предполагается, что в текущем году объемы производства рыбоводной продукции достигнут 8,5 тыс. тонн.

Fishnews