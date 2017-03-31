31 марта 2017 года

Донские ветеринары помогут в охоте за уловами браконьеров

Управление ветеринарии Ростовской области примет участие в антибраконьерской операции «Путина-2017». Его специалисты намерены усилить надзор за оборотом рыбы и рыбной продукции, особенно за ее перемещением.

«Путина-2017» в Ростовской области стартует 1 апреля. Предстоящая операция обсуждалась на заседании регионального рыбохозяйственного совета.

Ветеринарная служба считает приоритетом, чтобы население обеспечивалось безопасной и качественной рыбой с учетом прослеживаемости продукции на всех этапах оборота, подчеркнул замначальника областного управления ветеринарии Виталий Носов.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области, с начала 2017 г. в регионе госветинспекторы при взаимодействии с правоохранительными органами и районными администрациями выявили 63 факта незаконного перемещения и реализации водных биоресурсов. Снято с продажи в общей сложности 5,1 тонны рыбы, рыбной продукции и раков. Пресечена перевозка 52 тыс. экземпляров рыбопосадочного материала без ветеринарно-сопроводительных документов. Наложено 58 штрафов на общую сумму более 230 тыс. рублей.

Fishnews