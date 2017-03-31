31 марта 2017 года

Исландия обратила внимание на «рыбные» проблемы Арктики

Глобальное потепление приводит к изменению миграций рыбы в северных морях, отметил президент Исландии Гудни Йоханессон. Он призвал арктические государства достигнуть договоренности по разграничению запасов и рационально пользоваться рыбными ресурсами.

На пленарном заседании IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» президент Исландии Гудни Йоханессон поднял вопросы экологии и рыболовства. По его словам, сегодня более 8 млн тонн пластмассы сбрасывается в океан каждый год и этот объем быстро увеличивается. «Если ничего не предпринимать, к 2050 году пластмассовых отходов будет больше, чем рыбы в водах океана. И, дорогие друзья, мы не сможем планировать нашу жизнь на потребление пластмассы, независимо от того, какого бы прогресса мы ни достигли в будущем», - подчеркнул глава государства.

Он также упомянул повышение кислотности вод океана, от которой страдают все морские животные.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Гудни Йоханессон обратил внимание на меняющееся поведение рыбы, такой как макрель и сельдь. «Рыба не признает границ, и, следовательно, мы верим в то, что фундаментально важно для арктических государств достигнуть договоренности о том, как делиться именно такого рода мигрирующими рыбами. Эти договоренности должны быть основаны на научных соображениях, которые касаются и размера такого рода рыб, и каждого вида, который наблюдается в Арктике», – подчеркнул президент.

Совершенно очевидно, что потепление в регионе будет продолжаться независимо от того, будут ли соблюдаться все критерии парижских соглашений, отметил глава государства. «Мы должны найти такие решения, такие разумные пути, использовать такие возможности использования ресурсов в Арктике, в том числе и рыболовство, и попытаться по крайней мере снизить нерациональное поведение, которое бесполезно и которое только приводит к причинению ущерба», - считает Гудни Йоханессон.

По его мнению, необходимо внести какие-то ограничения и «по крайней мере не относиться к океану как к мусорной куче». «Очень важно налаживать арктический диалог меду всеми заинтересованными сторонами путем переговоров и достижения компромиссов», - подчеркнул президент.

Он констатировал, что глобальное потепление, таяние льда, повышение температуры воды приводит к тому, что многие виды рыб мигрируют на юг вместо движения на север. «Мы остаемся без рыбы, и это подводит нас к вопросу: «Что мы должны делать? Мы должны пассивно ждать или действовать активно?» - отметил глава Исландии.

Он призвал объединить усилия, обсуждать эти вопросы и рационально пользоваться рыбными ресурсами. «Это позволит нам двигаться вперед», - резюмировал Гудни Йоханессон.

Fishnews