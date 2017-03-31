31 марта 2017 года

У главы Росрыболовства новый зам

Заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству назначен Михаил Иваник. Ранее он проходил службу в органах безопасности.

Напомним, что заместители руководителя Росрыболовства назначаются на должность и освобождаются от нее Правительством РФ по представлению министра сельского хозяйства.

Распоряжением правительства от 30 марта 2017 г. № 571 новым заместителем главы федерального агентства назначен Михаил Степанович Иваник, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно постановлению правительства от 11 июня 2008 г. № 444, в Федеральном агентстве по рыболовству может быть до 5 заместителей руководителя.

Fishnews