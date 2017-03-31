У главы Росрыболовства новый зам

31 марта 2017 года
С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.
Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» подвела итоги работы за пятилетний период. Новым председателем правления АСРКС избран Максим Козлов.
Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.
По расчетам ВАРПЭ, поэтапная отмена льготы по ставке сбора за водные биоресурсы при сохранении режима ЕСХН позволит рыбопромышленникам в ближайшие годы удвоить объемы инвестиций, а к 2025 г. обеспечит рост налоговых поступлений на 20%.
Президент Владимир Путин отметил, что развитие технологий судостроения и таяние полярных льдов делают Северный морской путь очень выгодным транспортным коридором между Европой и Азией.
31 марта 2017 года
С начала мая в Хабаровском крае готовятся приступить к полномасштабным работам по охране водных биоресурсов Амура. Первый этап – противодействие осетровому браконьерству – продлится здесь до середины июня, затем все силы будут брошены на охрану тихоокеанских лососей.
Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» подвела итоги работы за пятилетний период. Новым председателем правления АСРКС избран Максим Козлов.
Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.
По расчетам ВАРПЭ, поэтапная отмена льготы по ставке сбора за водные биоресурсы при сохранении режима ЕСХН позволит рыбопромышленникам в ближайшие годы удвоить объемы инвестиций, а к 2025 г. обеспечит рост налоговых поступлений на 20%.
Глобальное потепление приводит к изменению миграций рыбы в северных морях, отметил президент Исландии Гудни Йоханессон. Он призвал арктические государства достигнуть договоренности по разграничению запасов и рационально пользоваться рыбными ресурсами.
Управление ветеринарии Ростовской области примет участие в антибраконьерской операции «Путина-2017». Его специалисты намерены усилить надзор за оборотом рыбы и рыбной продукции, особенно за ее перемещением.
Президент Владимир Путин отметил, что развитие технологий судостроения и таяние полярных льдов делают Северный морской путь очень выгодным транспортным коридором между Европой и Азией.
Представители РФ и Японии согласовали и утвердили новую версию Положения о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов. Ранее такое же обсуждение было проведено с Китаем.
В Камчатском краевом объединенном музее с 1 апреля по 21 мая пройдет выставка «Исследователи морей и океанов». Ее посетителей познакомят с историей изучения вод полуострова.