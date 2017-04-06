06 апреля 2017 года

Астраханский нерест взяли под охрану

Полиция Астраханской области начала первый этап операции «Путина-2017». Правоохранители намереваются провести серьезную работу по борьбе с незаконным выловом, оборотом нелегальных уловов, а также с покрывателями браконьеров.

Операция стартовала 1 апреля и продлится до 31 мая, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. Такие мероприятия региональная полиция совместно с другими правоохранительными и природоохранными органами проводят регулярно - в периоды осеннего и весеннего нереста рыбы.

Криминогенная обстановка в сфере охраны ВБР сложная, поэтому борьба с браконьерами не прекращается и в остальное время года, подчеркнули в управлении.

Fishnews