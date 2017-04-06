Астраханский нерест взяли под охрану

06 апреля 2017 года
В Ненецком автономном округе предложили создать совет по рыболовству для взаимодействия рыбаков с профильным департаментом и обсуждения проектов документов. Ранее такой совещательный орган действовал в регионе, но был упразднен.
В Оренбургской области прошла акция «Глоток воздуха», в которой поучаствовали свыше 400 организаций и более 3,5 тыс. человек. Они проделали на замерзших водоемах больше 10 тыс. лунок и майн, чтобы спасти рыбу от недостатка кислорода.
Рыбопромышленники из девяти стран Евросоюза требуют сохранить им доступ в исключительную экономзону Соединенного Королевства после Brexit. Островному государству угрожают пошлинами на отправляемые в ЕС уловы.
В государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены изменения. Параметры ее финансирования приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.
На 4 апреля суммарный вылов российских рыбаков превысил 1,4 млн тонн. Положительная динамика по отношению к уровню прошлого года сохраняется, несмотря на снижение уловов по всем бассейнам, кроме Дальнего Востока.
05 апреля 2017 года
Минсельхоз предлагает внести изменения в административный регламент, регулирующий предоставление права на вылов в рамках традиционного рыболовства.
На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.
Иран и Норвегия намерены сотрудничать в области рыболовства и ветеринарии. Вопросы развития отношений обсуждались на встрече представителей профильных ведомств двух стран.
Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.
Научно-исследовательские суда Росрыболовства на Дальневосточном бассейне консолидируют на основе базы ТИНРО-Центра. Планируется, что это позволит повысить управляемость флотом, оптимизировать расходы и увеличить отдачу от экспедиций.