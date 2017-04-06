Рыбоводам Омской области помогут новыми субсидиями

06 апреля 2017 года
Доработанные проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления квот добычи на инвестиционные цели, Минсельхоз внес в правительство 31 марта.
В Оренбургской области прошла акция «Глоток воздуха», в которой поучаствовали свыше 400 организаций и более 3,5 тыс. человек. Они проделали на замерзших водоемах больше 10 тыс. лунок и майн, чтобы спасти рыбу от недостатка кислорода.
Рыбопромышленники из девяти стран Евросоюза требуют сохранить им доступ в исключительную экономзону Соединенного Королевства после Brexit. Островному государству угрожают пошлинами на отправляемые в ЕС уловы.
В государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены изменения. Параметры ее финансирования приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.
05 апреля 2017 года
На площадке ФАО разрабатывают руководящие принципы по составлению схем документации улова. Такие системы помогают не пускать на международные рынки нелегально добытую продукцию.
Госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.» предусматривает ряд мер по поддержке судостроительной отрасли. В том числе постройки рыбацкого флота. Однако упор делается на суда, которые осуществляют добычу минеральных и энергетических ресурсов.
06 апреля 2017 года
Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.
Эффективность рыбоохранных мероприятий обеспечивает консолидация промышленности и власти, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Представители РФ и Японии обсудили реализацию соглашения о предотвращении браконьерства и контрабанды водных биоресурсов. Участники заседания отметили, что положения документа выполняются в полном объеме и выразили готовность продолжать взаимодействие.
Доработанные проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления квот добычи на инвестиционные цели, Минсельхоз внес в правительство 31 марта.
В Ненецком автономном округе предложили создать совет по рыболовству для взаимодействия рыбаков с профильным департаментом и обсуждения проектов документов. Ранее такой совещательный орган действовал в регионе, но был упразднен.
В Оренбургской области прошла акция «Глоток воздуха», в которой поучаствовали свыше 400 организаций и более 3,5 тыс. человек. Они проделали на замерзших водоемах больше 10 тыс. лунок и майн, чтобы спасти рыбу от недостатка кислорода.
Рыбопромышленники из девяти стран Евросоюза требуют сохранить им доступ в исключительную экономзону Соединенного Королевства после Brexit. Островному государству угрожают пошлинами на отправляемые в ЕС уловы.
В государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены изменения. Параметры ее финансирования приведены в соответствие с федеральным бюджетом на текущий год и на плановый период.
На 4 апреля суммарный вылов российских рыбаков превысил 1,4 млн тонн. Положительная динамика по отношению к уровню прошлого года сохраняется, несмотря на снижение уловов по всем бассейнам, кроме Дальнего Востока.
Полиция Астраханской области начала первый этап операции «Путина-2017». Правоохранители намереваются провести серьезную работу по борьбе с незаконным выловом, оборотом нелегальных уловов, а также с покрывателями браконьеров.