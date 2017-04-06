06 апреля 2017 года

Рыбоводам Омской области помогут новыми субсидиями

В Омской области расширен перечень направлений господдержки в рыбном хозяйстве. Теперь средства будут выделять не только на приобретение малька, но и на развитие промысла, производство продукции, покупку новой техники, реконструкцию и модернизацию перерабатывающих заводов.

Новый порядок предоставления бюджетных субсидий принят на заседании правительства региона. В рамках областной подпрограммы по регулированию качества окружающей среды и биологического разнообразия до 2020 г. на развитие рыбного хозяйства и аквакультуры предусмотрено около 24,6 млн рублей субсидий, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Минприроды области поручено проконтролировать эффективность мер господдержки - чтобы приобретенное за счет господдержки оборудование оставалось в регионе.

За последние два года индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся рыбным хозяйством в Омской области, получили субсидий на 1 млн. рублей. За счет развития отрасли только в 2016 г. создано более 60 рабочих мест.

В прошлом году в регионе было выращено 205 тонн товарной рыбы - вдвое больше, чем в 2015 г. Общий объем вылова по области составил почти 1,7 тыс. тонн.

Fishnews