07 апреля 2017 года

Специалисты продолжат следить за здоровьем семги

Предварительные результаты работы по оценке ситуации с заболеваемостью рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области планируется обсудить на региональной противоэпизоотической комиссии в мае.

Результаты мониторинга лососевых рек Кольского полуострова и Карелии рассмотрели на рабочей встрече, которую провел комитет по ветеринарии Мурманской области. В обсуждениях участвовали представители ветслужб Норвегии, Финляндии, специалисты из Карелии и Ленинградской области, научные сотрудники региональных институтов.

Рассматривались пути профилактики и меры борьбы с гиродактилезом лососевых. Особое внимание участники встречи уделили оценке рисков распространения этого заболевания в связи с работой пресноводных хозяйств аквакультуры, расположенных на водоемах, где проходят пути миграции лосося. Обсуждались пути решения этой проблемы, сообщили Fishnews в комитете по ветеринарии.

Специалисты разработали схему взаимодействия по отбору проб и определению видовой принадлежности возбудителя гиродактилеза, выявляемого в водоемах Кольского полуострова, и по определению его патогенности для молоди атлантического лосося.

Состояние туломской популяции семги сотрудники ПИНРО оценивают сейчас как удовлетворительное. Тенденций к снижению численности пока не наблюдается. Специалисты пришли к выводу, что для определения патогенности для молоди семги типа Gyrodactylus salaris, выявленного в реке Пак (бассейн Туломы), необходим ряд дополнительных исследований.

Определен срок отбора проб рыбы в хозяйствах аквакультуры, расположенных на Нижнетуломском водохранилище, и направления их в институт биологии Карельского научного центра РАН и в Норвежский ветеринарный институт. В дальнейшем мониторинг распространения Gyrodactylus salaris в бассейне Туломы, в том числе среди дикой популяции атлантического лосося, предполагается проводить в течение всего года.

На май 2017 г. намечено заседание противоэпизоотической комиссии Мурманской области: планируется представить предварительные результаты комплексной работы по оценке ситуации с распространением болезней в хозяйствах аквакультуры, результаты идентификации видовой принадлежности обнаруженных возбудителей гиродактилеза. Также специалисты собираются согласовать алгоритм действий всех заинтересованных ведомств, ответственных за сохранение популяций ценных промысловых рыб.

По результатам встречи будет подготовлена программа совместного мониторинга популяций атлантического лосося в 2017 г. Опыт такого мониторинга наработан в 2015 – 2016 гг., результаты его обсуждались с участием представителей заинтересованных ведомств и получили положительную оценку, отметили в комитете.

Fishnews