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КНР ограждает свои воды от иностранных браконьеров

В провинции Ляонин развернулась активная работа по сдерживанию незаконно прибывающих из-за границы рыболовецких судов (прежде всего корейских). В некоторых городах даже учреждены специальные бригады.

В последнее время партийный комитет провинции Ляонин и ее руководство неоднократно издавали указы, выдвигающие жесткие требования к сдерживанию незаконного пересечения границы КНР рыболовными судами. Управление водных ресурсов и рыбной промышленности провинции передало соответствующие распоряжения каждому приморскому уезду, району и городу.

Кроме того, планируется усилить борьбу с «небывалыми вещами», проникшими в рыболовецкий флот: ликвидировать нарушения, касающиеся рыболовецких сетей, и несоответствия в судовых документах, организовать патруль акватории для контроля за судами и защиты рыбной молоди и прочее, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию управления.

В марте специальные комиссии администрации Ляонина проверили шесть приморских городов (Далянь, Даньдун и другие) и установили, что на местах «уделили этим вопросам пристальное внимание и, действуя решительно, добились организованности, составили план и разработали эффективные методы». В некоторых городах учреждены бригады, которые должны, в частности, сдерживать незаконно прибывающие иностранные рыболовецкие суда (особенно северо- и южнокорейские).

В дальнейшем управление водных ресурсов и рыбной промышленности провинции собирается составить и осуществить множество планов развития. Предполагается усилить контроль над территориями, усилить пропаганду и просвещение, укрепить дисциплину и правовую сознательность среди рыбаков. Кроме того, планируется усилить контроль над рыболовецкими судами, ввести более жесткие проверки соблюдения законов, а в случае противоправных действий применять суровые наказания. Таким образом в рыбном хозяйстве провинции собираются сосредоточить все силы на пресечении незаконного промысла иностранным флотом.

Fishnews

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