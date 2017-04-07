07 апреля 2017 года

На Курилах планируют развивать лососеводство

До конца 2017 года инвесторы намерены ввести в строй три лососевых рыбоводных завода суммарной мощностью 50 млн особей молоди кеты в год. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы для строительства новых заводов в ближайшие годы.

Несмотря на экономический кризис, на Курилах строятся новые и расширяются уже действующие лососевые рыбоводные заводы. Инвесторы смотрят в будущее с оптимизмом и вкладывают средства в проекты, отдачу от которых ждут через годы. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в течение ближайших трех лет планируется довести число ЛРЗ до 20. Это позволит ежегодно выпускать до 300 млн мальков и дополнительно вылавливать около 30 тыс. тонн лососевых.

Чтобы выяснить, как реализуются инвестпроекты, корреспондент Fishnews побеседовал с основными инвесторами.

Так, ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» в текущем году планирует сдать в эксплуатацию рыбоводный завод на озере Лагунном, на острове Кунашир. Мощность предприятия – 20 млн особей молоди лососевых в год, что позволит добиться возврата порядка 3 тыс. тонн ежегодно. Объем инвестиций – не менее 200 млн рублей. Изучаются возможности строительства и других ЛРЗ.

Важный инвестор в рыбоводство на острове Итуруп – ЗАО «Курильский рыбак» (входит в холдинг «Гидрострой»).

Как сообщил руководитель службы аквакультуры АО «Гидрострой» Владимир Самарский, к настоящему времени ЗАО «Курильский рыбак» владеет пятью рыбоводными заводами на этом острове, еще два завода арендует АО «Гидрострой». Все это позволило накопить огромный опыт в сфере лососевого рыбоводства.

«Исходя из нашего опыта, мы считаем, что оптимальная мощность завода, возводимого на небольшом водотоке, составляет около 20 млн особей молоди кеты, - подчеркнул Владимир Самарский. – В этом году мы намерены ввести в эксплуатацию еще один такой завод, в бухте Консервной. Уже в этом году он начнет работу на полную мощность. Необходимый пакет документов готов, согласования получены, стройка уже идет».

По словам нашего собеседника, нормальный срок окупаемости инвестиций в ЛРЗ на Южных Курилах составляет 5 – 7 лет. ЗАО «Курильский рыбак» заявляло о намерении строительства еще не менее чем двух заводов, эти проекты сейчас на стадии изыскательских работ.

Фирма «Скит» в этом году собирается ввести в эксплуатацию рыбоводный завод на ручье Чекист (притоке реки Осенней), на Итурупе. Объем инвестиций – в пределах 100 млн рублей.

«Благодаря нашему базовому заводу здесь уже создано собственное стадо кеты, - отметила специалист по рыбоводству Людмила Федорова. – Новый завод на ручье Чекист является по сути строительством дополнительного цеха. Поэтому если в целом срок окупаемости ЛРЗ на Южных Курилах составляет 8-9 лет, у нас ситуация выглядит лучше».

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