Новости
На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

До конца 2017 года инвесторы намерены ввести в строй три лососевых рыбоводных завода суммарной мощностью 50 млн особей молоди кеты в год. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы для строительства новых заводов в ближайшие годы.

Несмотря на экономический кризис, на Курилах строятся новые и расширяются уже действующие лососевые рыбоводные заводы. Инвесторы смотрят в будущее с оптимизмом и вкладывают средства в проекты, отдачу от которых ждут через годы. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в течение ближайших трех лет планируется довести число ЛРЗ до 20. Это позволит ежегодно выпускать до 300 млн мальков и дополнительно вылавливать около 30 тыс. тонн лососевых.

Чтобы выяснить, как реализуются инвестпроекты, корреспондент Fishnews побеседовал с основными инвесторами.

Так, ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» в текущем году планирует сдать в эксплуатацию рыбоводный завод на озере Лагунном, на острове Кунашир. Мощность предприятия – 20 млн особей молоди лососевых в год, что позволит добиться возврата порядка 3 тыс. тонн ежегодно. Объем инвестиций – не менее 200 млн рублей. Изучаются возможности строительства и других ЛРЗ.

Важный инвестор в рыбоводство на острове Итуруп – ЗАО «Курильский рыбак» (входит в холдинг «Гидрострой»).

Как сообщил руководитель службы аквакультуры АО «Гидрострой» Владимир Самарский, к настоящему времени ЗАО «Курильский рыбак» владеет пятью рыбоводными заводами на этом острове, еще два завода арендует АО «Гидрострой». Все это позволило накопить огромный опыт в сфере лососевого рыбоводства.

«Исходя из нашего опыта, мы считаем, что оптимальная мощность завода, возводимого на небольшом водотоке, составляет около 20 млн особей молоди кеты, - подчеркнул Владимир Самарский. – В этом году мы намерены ввести в эксплуатацию еще один такой завод, в бухте Консервной. Уже в этом году он начнет работу на полную мощность. Необходимый пакет документов готов, согласования получены, стройка уже идет».

По словам нашего собеседника, нормальный срок окупаемости инвестиций в ЛРЗ на Южных Курилах составляет 5 – 7 лет. ЗАО «Курильский рыбак» заявляло о намерении строительства еще не менее чем двух заводов, эти проекты сейчас на стадии изыскательских работ.

Фирма «Скит» в этом году собирается ввести в эксплуатацию рыбоводный завод на ручье Чекист (притоке реки Осенней), на Итурупе. Объем инвестиций – в пределах 100 млн рублей.

«Благодаря нашему базовому заводу здесь уже создано собственное стадо кеты, - отметила специалист по рыбоводству Людмила Федорова. – Новый завод на ручье Чекист является по сути строительством дополнительного цеха. Поэтому если в целом срок окупаемости ЛРЗ на Южных Курилах составляет 8-9 лет, у нас ситуация выглядит лучше».

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультураправительство

Похожие новости

07 апреля 2017 года

Нужны инвестквоты – выполните требования к локализации

Проект документа, переданный Минсельхозом в правительство, предусматривает разные требования, которые будут предъявляться к локализации при строительстве судна под инвестквоты, для разных периодов.

Отрасли нужен стратегический подход к законотворчеству

На площадке форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития» эксперты обсудили правовые последствия недавних изменений в отраслевом законодательстве и иные проблемы, которые затрудняют работу рыбохозяйственных предприятий.

Для аквакультуры приготовили новые участки

Азово-Черноморское и Приморское территориальные управления Росрыболовства сформировали более 110 рыбоводных участков общей площадью около 31 тыс. га. В ближайшее время ведомство подготовит аукционную документацию.

Специалисты продолжат следить за здоровьем семги

Предварительные результаты работы по оценке ситуации с заболеваемостью рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области планируется обсудить на региональной противоэпизоотической комиссии в мае.

06 апреля 2017 года

Рыбоводам Омской области помогут новыми субсидиями

В Омской области расширен перечень направлений господдержки в рыбном хозяйстве. Теперь средства будут выделять не только на приобретение малька, но и на развитие промысла, производство продукции, покупку новой техники, реконструкцию и модернизацию перерабатывающих заводов.

Идеи по инвестквотам оценят в правительстве

Доработанные проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления квот добычи на инвестиционные цели, Минсельхоз внес в правительство 31 марта.

Лента новостей

07 апреля 2017 года

Рыбоохрана входит в усиленный режим

С конца марта на водоемах России поэтапно, в зависимости от региона, начинают действовать жесткие ограничения по вылову, связанные с весенним нерестом. Готовность отделов рыбоохраны к этому периоду обсудили на видеоконференции в Росрыболовстве.

У инспекторов ООПТ появятся весомые «аргументы»

Глава Минприроды Сергей Донской принял решение об обеспечении табельным оружием инспекторского состава особо охраняемых природных территорий. Для усиления защиты заповедников и нацпарков планируется и ряд других мер.

Нужны инвестквоты – выполните требования к локализации

Проект документа, переданный Минсельхозом в правительство, предусматривает разные требования, которые будут предъявляться к локализации при строительстве судна под инвестквоты, для разных периодов.

КНР ограждает свои воды от иностранных браконьеров

В провинции Ляонин развернулась активная работа по сдерживанию незаконно прибывающих из-за границы рыболовецких судов (прежде всего корейских). В некоторых городах даже учреждены специальные бригады.

Отрасли нужен стратегический подход к законотворчеству

На площадке форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития» эксперты обсудили правовые последствия недавних изменений в отраслевом законодательстве и иные проблемы, которые затрудняют работу рыбохозяйственных предприятий.

Китай не дождался российского краба

В Находке пограничники выявили очередной нелегальный цех по переработке краба, изъято более 1,6 тонны морепродукта. Ущерб от деятельности предприятия по предварительным подсчетам превысил 1,1 млн рублей.

Для аквакультуры приготовили новые участки

Азово-Черноморское и Приморское территориальные управления Росрыболовства сформировали более 110 рыбоводных участков общей площадью около 31 тыс. га. В ближайшее время ведомство подготовит аукционную документацию.

Власти Приморья сообщили о росте зарплат в отрасли

Средняя зарплата в рыбохозяйственном комплексе Приморья в 2016 г. достигла 53 тыс. рублей — на 16,5% выше, чем годом ранее. При этом по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» она составила 65,3 тыс. рублей (+15,1%).

Специалисты продолжат следить за здоровьем семги

Предварительные результаты работы по оценке ситуации с заболеваемостью рыб в хозяйствах аквакультуры Мурманской области планируется обсудить на региональной противоэпизоотической комиссии в мае.

06 апреля 2017 года

Крабы подзоны Приморье выходят на аукцион

Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства. На торги выставлены и права на заключение договоров по крабам подзоны Приморье, к югу от мыса Золотой.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна

Александр ПОЗДНЯКОВ

Сохранить ресурс важно рыбакам

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

«БААДЕР». Легендарные машины

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Андрей ТЕТЕРКИН

Ждать принятия подзаконных актов мы не можем

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области Галина ЩУКИНА

Заместитель председателя Ассоциации развития аквакультуры Сахалинской области

Галина ЩУКИНА

Государство должно осознать, что оно хочет от аквакультуры

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел» Сергей МАЗОХИН

Начальник управления гражданского судостроения АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сергей МАЗОХИН

Построить флот и не разориться

Все материалы

Крупным планом

На Курилах планируют развивать лососеводство

На Курилах планируют развивать лососеводство

В подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «ГКО Росрыбхоз»

Прудовое рыбоводство ставит новые задачи

Все материалы

События

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.