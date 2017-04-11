11 апреля 2017 года

Лососю подбирают оптимальный рацион

Сотрудники ТИНРО-Центра проводят испытания новых комбикормов для лосося. Отмечается, что технология их производства может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам.

Продукцию тестируют на лососевом рыбозаводе «Вербное», исследования выполняются в рамках госзадания. В настоящее время на государственных заводах в Приморье отсутствуют оптимальные температурные условия для содержания молоди кеты в период ее кормления (выше +4ºС), поэтому работы по определению оптимальных рецептур корма проводились на частном предприятии.

Ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Виктор Марковцев отметил, что увеличение количества частных лососевых заводов на Дальнем Востоке делает актуальными работы по обеспечению их качественными кормами отечественного производства. Это также вполне соответствует тенденциям промышленного импортозамещения в стране, подчеркнул ученый.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, совместные с лососеводами работы по разработке и применению новых рецептур кормов начались в прошлом году, специалистам удалось получить хорошие результаты. В 2017 г. масштабы эксперимента увеличились – аквариумов с молодью стало вдвое больше. Это позволяет не только расширить количество вариантов кормления, но и получить более детальные обоснования для выбора оптимального состава корма для молоди кеты.

В состав продукции входит ферментированная паста из рыбных отходов, неразделанного минтая. Поскольку корма изготавливаются из массовых объектов отечественного промысла и не требуют сложных производственных мощностей, эта технология может быть легко доступной дальневосточным рыбоводам, обратили внимание в институте.

По окончании экспериментов специалисты обобщат полученные результаты за весь период работ. Планируется, что на следующем этапе будут использоваться корма с уже усовершенствованной рецептурой.

Fishnews