12 апреля 2017 года

«Седов» переходит к калининградскому вузу

Знаменитый барк «Седов» решено передать в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету. Ранее парусник был закреплен за МГТУ.

Решение о передаче УПС «Седов» в оперативное управление КГТУ принято в рамках задачи по оптимизации госрасходов федерального бюджета, сообщили Fishnews в пресс-службе Мурманского государственного технического университета.

Многолетний опыт эксплуатации парусников «Седов» и «Крузенштерн» показывает, что основными районами навигации в период плавательной практики для учащихся образовательных учреждений Росрыболовства являются Балтийское, Северное, Средиземное моря. «Также в городах Калининграде и Светлом находятся судоремонтные предприятия, которые имеют большой опыт ремонта и послерейсового обслуживания парусных судов. Это требует специального оборудования и наличия профессиональных кадров, в том числе по работе с такелажем (парусным вооружением), а также по корпусным работам, так как корпус барка «Седов» собран по уникальной технологии «холодной клепки», - заявили в МГТУ.

Предполагается, что изменения позволят существенно оптимизировать расходы федерального бюджета, связанные с эксплуатацией и ремонтом учебно-парусных судов Росрыболовства, а также проводить единую политику по комплектованию экипажей парусников и организации плавательной практики курсантов морских (конвенционных) специальностей всех шести вузов Росрыболовства.

В мурманском вузе также заверили, что мероприятия, запланированные в рамках морской практики курсантов МГТУ в 2017 г., будут выполнены в полном объеме.

Fishnews