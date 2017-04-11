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Председатель первичной профсоюзной организации ПБТФ, зампредседателя Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Петр КИСЕЛЕВ и председатель краевой организации Владимир НАГОРНЫЙ

«Рыбный» профсоюз готов пополнять ряды

В современных условиях наблюдается отток людей из профсоюзных организаций. Однако опускать руки нельзя, нужно продолжать разъяснительную работу в коллективах, отмечают в Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства.

Привлечь человека в профсоюз – сейчас непростая задача. Как ее решать, обсудил комитет Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства 12 апреля во Владивостоке.

За прошлый год численность членов в рамках Федерации профсоюзов Приморского края сократилась на 13 273 человека, хотя и были созданы новые «первички». Только у трех краевых профорганизаций рост – в сферах здравоохранения, лесных отраслей, судостроения. Во всех остальных – отток.

Сокращение на 194 человека произошло и в рыбном хозяйства, рассказал председатель отраслевого профсоюза в Приморье Владимир Нагорный. В основном это связано с объективными причинами: сказалось уменьшение финансирования, урезание штата в бюджетных учреждениях. В сложившихся условиях было сделано все, чтобы минимизировать потери, отметил руководитель профсоюзной организации. Но есть, конечно, большое поле для дальнейшей работы. «Наша задача – рост профсоюзных рядов», – подчеркнул Владимир Нагорный.

«Как показывает практика последних десятилетий, государство, проводя наступление на социально-экономические права наемных работников, не заинтересовано в сильных профсоюзах. Очень многим современным руководителям и владельцам предприятий профсоюз откровенно не нужен», – отметили в организации. Выход в такой ситуации – вести организаторскую и разъяснительную работу. «Наше единственное оружие – это и солидарность, и правда, и долгая кропотливая работа с каждым человеком», – обратился к коллегам председатель организации.

Предлагается на конкретных примерах рассказывать людям, как им может помочь участие в профсоюзе, сообщает корреспондент Fishnews. Это решение социальных вопросов, организация отдыха и оздоровления. Как отметил Владимир Нагорный, источником проблем в стране является неоправданно низкая цена оплаты труда наемных работников. «И мы над этим вопросом работаем, с помощью коллективных договоров», – обратил внимание руководитель профсоюзной организации. Он рассказал о внедрении электронного профсоюзного билета – партнеры проекта предоставляют скидки при его предъявлении.

Важно донести до руководителей компаний мысль, что работа профсоюза помогает создать здоровый микроклимат в коллектив – это напрямую влияет на производительность труда, подчеркнул Владимир Нагорный. А значит, и самому предприятию такая деятельность выгодна.

Fishnews

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