В рыбную отрасль Индонезии зовут японских инвесторов

13 апреля 2017 года
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков официально представил нового заместителя Михаила Иваника и рассказал о перераспределении зон ответственности между замами. Глава ведомства подчеркнул, что важно вникать в работу не только курируемых направлений.
12 апреля 2017 года
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
В Псковской области приняли изменения в порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным предприятиям. В частности, получатель не должен быть иностранным юрлицом и приобретать на выделенные средства зарубежную валюту.
Росрыболовство рассматривает возможность упрощения порядка доставки и выгрузки промышленных уловов в регионах по аналогии с регулированием в Республике Крым и Севастополе. Глава ведомства Илья Шестаков поручил собрать предложения отраслевого бизнеса по этому вопросу.
Во втором квартале текущего года в Приморском крае планируется выставить на аукционы 120 рыбоводных участков. Их общая площадь составляет 32,8 тыс. га.
11 апреля 2017 года
В Комиссию Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса включили заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна и замминистра промышленности и торговли Олега Рязанцева.
13 апреля 2017 года
Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.
Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.
Материалы, обосновывающие ОДУ на 2018 г., рассматривались 20 марта на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию. Теперь им предстоит пройти этапы общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков официально представил нового заместителя Михаила Иваника и рассказал о перераспределении зон ответственности между замами. Глава ведомства подчеркнул, что важно вникать в работу не только курируемых направлений.
Законопроект, внесенный Минсельхозом, призван устранить двусмысленность, которую допустили при изменении закона. Речь идет о вопросах прибрежного рыболовства.
Соревнования по подледной рыбалке превратились в устоявшуюся традицию Николаевского района, в них принимает участие каждый десятый, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
В Охотском море завершилась минтаевая путина. Отечественные суда выловили свыше 874 тыс. тонн минтая и более 95 тыс. тонн сельди. Другие результаты промысла будут подведены на ближайшем заседании ДВНПС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. В том числе договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии поставили свои подписи под документом еще в декабре.
С 1 декабря по 1 мая в пределах Восточно-Сахалинской подзоны и Южно-Курильской зоны запрещен любительский лов устриц, петушка и спизулы. Однако пограничники регулярно задерживают там местных жителей с незаконной добычей.
12 апреля 2017 года
Правительство распорядилось передать Мурманский государственный технический университет в ведение Минобрнауки. О смене подведомственности других вузов Росрыболовства речи не идет, сообщили в ведомстве.