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В рыбную отрасль Индонезии зовут японских инвесторов

Министр морских дел и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути прибыла в Японию с рядом инициатив. Обсуждаются, в частности, проекты по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры и обновлению флота республики.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил Индонезии активизировать сотрудничество в области рыболовства во время поездки в республику в январе 2017 г. Тогда стороны достигли ряда договоренностей в сфере судоходства и рыбного промысла.

В рамках нынешнего ответного визита индонезийский министр встретилась с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и попросила поддержки в развитии инфраструктуры в ряде рыболовных центров. Кроме того, обсуждались совместные проекты по модернизации промыслового флота, пишет The Jakarta Post.

Суси Пуджиастути подчеркнула, что проекты, особенно в области аквакультуры, не требуют крупномасштабных инвестиций. Так, для производства около 30 тонн морепродуктов требуются вложения от 750 тыс. до 2,2 млн долларов.

Как сообщал Fishnews, Индонезия и раньше прилагала усилия для привлечения японских и российских инвесторов: в республике предлагалось создавать рыбные кластеры.

Fishnews

НазадМетки: аквакультуракластеряпония

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