14 апреля 2017 года

Инспекторы из Китая проверят производителей рыбной муки

По информации российского посольства, китайская сторона заявила о готовности проверить предприятия РФ, выпускающие рыбную муку, в период с 21 мая по 2 июня. Инспекция будет проводиться по согласованной с коллегами из КНР программе.

О сроках инспекции российских предприятий и судов по производству кормовой рыбной муки, предназначенной на экспорт в Китай, Fishnews сообщили в пресс-службе Нацрыббезопасности.

В адрес Россельхознадзора поступила официальная информация от посольства России в КНР о готовности китайской стороны осуществить инспекционные мероприятия в период с 21 мая по 2 июня.

Инспекционные мероприятия будут проводиться по согласованной с китайской стороной программе поездки.

Fishnews