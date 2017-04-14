Инспекторы из Китая проверят производителей рыбной муки

14 апреля 2017 года
В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.
Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.
Вопрос с перевалкой угля в Находке – одна из резонансных тем в Приморье. На этот раз проблему обсудили в краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.
13 апреля 2017 года
Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.
10 апреля 2017 года
На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.
В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.
14 апреля 2017 года
В последние годы специалисты России и Китая отмечают некоторое улучшение экологической ситуации в водных экосистемах Амура. Но проблем с восстановлением нормальной продуктивности Амурского бассейна остается еще очень много, их предстоит долго и трудно решать, уверен профессор Борис Воронов.
В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.
Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.
Миграции минтая в северо-западную часть Берингова моря в промысловом количестве, вероятны уже в начале летнего периода, как и в последние два года, отмечают ученые.
Россия и Япония согласовали условия промысла бурых водорослей японскими рыбаками у острова Сигнальный (Малые Курилы). Возможность добыть почти 4 тыс. тонн ламинарии, аларии и костарии ребристой обойдется примерно в 830 тыс. долларов.
Вопрос с перевалкой угля в Находке – одна из резонансных тем в Приморье. На этот раз проблему обсудили в краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства.
В программе тестирования электронного промыслового журнала задействовано 137 судов, в ближайшее время к ним присоединятся еще 60. Близится к завершению и процесс межведомственного согласования поправок, законодательно закрепляющих статус ЭПЖ.
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сброса загрязняющих веществ в реку Вохонку. Отравление воды привело к массовой гибели рыбы.
За прошедший год в Новосибирской области добыто 6870 тонн рыбы (на 9% больше, чем в 2015 г.), в том числе 1540 тонн товарной (+7%). В регионе вдвое сократилось производство сазана, его заменяют толстолобиком и белым амуром.
13 апреля 2017 года
Подготовка кадров для рыбной отрасли в результате изменения статуса Мурманского государственного технического университета не пострадает, обещают в региональном министерстве образования.