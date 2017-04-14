14 апреля 2017 года

Ветеринарное ведомство предлагает испробовать новый модуль

Россельхознадзор приглашает рыбаков освоить модуль, призванный обеспечить автоматическое оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов на основе ССД.

В результате интеграции информационных систем Росрыболовства с Федеральной информационной системой в сфере ветеринарии (ВетИС) реализована возможность автоматического оформления ветеринарных сертификатов на основе судовых суточных донесений. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Рыбодобывающим компаниям предлагается воспользоваться специальным модулем ФГИС «Меркурий», который является компонентом ВетИС.

«Основная задача этого модуля состоит в автоматическом разборе (дешифровке), анализе и проверке сведений из ССД, содержащихся в отраслевой системе мониторинга Росрыболовства, и формировании на основе этих сведений электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на уловы водных биологических ресурсов», – рассказали в федеральной службе.

Отмечено, что пока модуль будет осуществлять обработку только одного блока информации – «Вылов» – и формировать на его основе производственные ВСД. Но в дальнейшем, как обещают в ведомстве, будут обрабатываться три других важных для оформления ветеринарно-сопроводительных документов блока информации ССД – «Производство продукции на борту судна», «Перегрузка» и «Выгрузка продукции в порт».

Заинтересованным компаниям и индивидуальным предпринимателям предлагается начать освоение этого модуля и проводить дальнейшую сертификацию уловов ВБР до выгрузки в порт на основе автоматически сформированных производственных сертификатов во ФГИС «Меркурий».

Подключение модуля будет проходить по заявкам хозяйствующих субъектов, осуществляющих вылов и имеющих доступ в систему «Меркурий». Как отметили в Россельхознадзоре, обращение должно направляться в ведомство от имени компании, осуществляющей на данном судне промысел. Речь идет о бумажном документе в свободной форме. На сайте федеральной службы перечислено, какие сведения потребуется указать.

Предполагается, что после предоставления доступа к системе ВСД будут оформляться автоматически, без участия капитана судна (или иного уполномоченного промысловой компанией лица), но от имени капитана (или этого лица).

Неправильное указание данных в ССД приведет к формированию ВСД с нарушениями действующих требований.

«В том случае, если подключение произойдет, лицо, направляющее ССД, юридически становится ответственным за правильность и достоверность указанных в нем данных, но не всех, а лишь тех из них, которые необходимы для оформления ВСД, и будет нести за это, в случае нарушений, установленную законодательством в области ветеринарии ответственность», – заявили в Россельхознадзоре.

Fishnews