17 апреля 2017 года

Профессионалов рыбной отрасли отметят на Камчатке

В Камчатском крае завершается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Последний день – 20 апреля.

Конкурс проводится в десяти номинациях: «Лучший судоводитель рыбной отрасли», «Лучший мастер добычи рыбной отрасли», «Лучший технолог рыбной отрасли», «Лучший cудомеханик рыбной отрасли», «Лучший рефмеханик рыбной отрасли», «Лучший электромеханик рыбной отрасли», «Лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли», «Лучший обработчик рыбной отрасли», «Лучший ихтиолог».

Как сообщили Fishnews в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края, конкурсная комиссия изучит документы, подтверждающие стаж, опыт работы, наличие профессиональных наград и поощрений участников, а также проведет тестирование, позволяющее оценить их профессиональные знания и умения.

Цель конкурса – повышение мастерства рыбаков и престижности профессии. Тестирование состоится 28 апреля. Итоги конкурса будут подведены до 15 мая.

Fishnews