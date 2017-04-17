Профессионалов рыбной отрасли отметят на Камчатке

17 апреля 2017 года
Решение об ограничении использования жаберных сетей должно быть принято на федеральном уровне – путем внесения изменений в правила рыболовства, считает сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.
13 апреля 2017 года
Материалы, обосновывающие ОДУ на 2018 г., рассматривались 20 марта на заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию. Теперь им предстоит пройти этапы общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.
12 апреля 2017 года
Регулирование интенсивности добычи тихоокеанских лососей, в том числе за счет ограничения использования жаберных сетей, мера необходимая и требующая принятия оперативных решений, считают в КамчатНИРО. В институте полагают, что ограничение должно быть дифференцировано по районам промысла.
11 апреля 2017 года
Известное в Приморском крае рыбодобывающее предприятие ООО «Ролиз», входящее в группу «НОРЕБО», переезжает на Камчатку. О причинах рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.
10 апреля 2017 года
Проблему беспорядочного использования жаберных сетей нужно решить еще до начала путины: речь идет о сохранении биоресурса и сырьевой базы для береговой переработки, отмечает председатель совета директоров компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.
17 апреля 2017 года
Исследования показали значительный рост популяции гижигинско-камчатской сельди. Наука рекомендовала увеличить ее возможный вылов в 2017 г. на 31 тыс. тонн.
Решение об ограничении использования жаберных сетей должно быть принято на федеральном уровне – путем внесения изменений в правила рыболовства, считает сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.
В 2016 г. уполномоченными органами исполнительной власти Сахалинской области закончено формирование управляющей компании (ООО «Южный Терминал», 99,99% уставного капитала в областной собственности) для реализации инвестиционного проекта строительства Корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра.
На данный момент нет гарантий, что при передаче Мурманского государственного технического университета в ведение Минобрнауки будет выполнено поручение президента о сохранении специализации учебного заведения, заявили в Росрыболовстве.
Расширению российского промысла в открытых районах Мирового океана мешает целый ряд административных барьеров и неурегулированных нормативных вопросов. Это снижает эффективность экспедиций и приводит к удорожанию рыбной продукции.
Минсельхоз и Росрыболовство проработают вопросы создания на архипелаге Шпицберген базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Для научных исследований на островах планируют выделить дополнительные средства.
Минсельхоз разместил для обсуждения проект изменений методики, используемой при расчете начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров.
Правительство решило внести в Госдуму законопроект, который должен устранить противоречие, возникшее при изменении закона в части прибрежного рыболовства. С 2019 г. транспортировка и выгрузка уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении «прибрежки» будет запрещена.
Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота одобрили участники межведомственного совещания, сообщили в Росрыболовстве.
Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery Management Council) жестко ограничил сезон добычи чавычи в штате Калифорния. Решение связано с рекордным уменьшением поголовья из-за продолжительной засухи в 2014-2015 гг.