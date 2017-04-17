17 апреля 2017 года

Ученые разрешили наловить больше «неодуемой» сельди

Исследования показали значительный рост популяции гижигинско-камчатской сельди. Наука рекомендовала увеличить ее возможный вылов в 2017 г. на 31 тыс. тонн.

Обоснование увеличения рекомендуемого объема добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне подготовили специалисты Магаданского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Биомасса нерестового запаса оценена в 466 тыс. тонн, а численность – в 1802,7 млн экземпляров. Это значительно превышает оценки предыдущих лет.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в основу рекомендаций легли данные экспедиционных исследований 2015 – 2016 гг. и авиаучетных работ, а также архивные материалы и оперативная информация с весеннего промысла текущего года. Согласно расчетам ученых, в сентябре 2017 г. биомасса промыслового запаса сельди составит около 391,3 тыс. тонн.

Бюро биологической секции ТИНРО-Центра одобрило обоснование магаданских коллег, рекомендовав установить возможный вылов гижигинско-камчатской сельди в Западно-Камчатской подзоне в размере 81 тыс. тонн.

Fishnews