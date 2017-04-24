24 апреля 2017 года

О дикой рыбе – со вкусом

На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.

С 4 по 6 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» прошла традиционная выставка для партнеров и клиентов «МЕТРО Кэш энд Керри» в сфере ресторанно-гостиничной индустрии, независимой розницы и других представителей малого и среднего бизнеса. «Русская рыбная фактория», которая входит в число поставщиков одного из крупнейших ретейлеров, в этом году не ограничилась экспозицией товарного ассортимента.

«Отличительная особенность нашей компании в том, что мы не только перерабатываем и продаем, но и на протяжении многих лет сами добываем дикую дальневосточную рыбу и потому знаем о ней все. К сожалению, многие покупатели, а зачастую и закупщики ресторанов даже не подозревают, что не существует такой рыбы, как лосось, – говорит генеральный директор ООО «Русская рыбная фактория» Юлия Лазарева. – Лосось – это собирательное название огромного семейства морской и речной рыбы. А российский потребитель ошибочно полагает, что выращенные в искусственной среде «водные бройлеры», которых мы привыкли называть семгой и форелью, это и есть лосось».

Отраслевые выставки – хорошая возможность исправить эту несправедливость и донести информацию о диком дальневосточном лососе, вылавливаемом нашими рыбаками в водах Тихого океана, до широкой аудитории. «Горбуша, нерка, кета, голец, кижуч, чавыча и другие рыбы по своим вкусовым качествам и пользе для здоровья человека на голову выше фермерских сородичей. И мы стараемся на деле показать, как прекрасна и вкусна русская рыба», – рассказала Fishnews руководитель компании.

На стенде «Русской рыбной фактории» солировал бренд-шеф компании Василий Емельяненко, который провел дегустацию блюд из дальневосточной рыбы. Тихоокеанская сельдь и благородные лососи – чавыча, нерка, кета и кижуч – в руках талантливого шефа раскрывали все тонкости вкуса.

Во время кулинарных мастер-классов посетителям выставки предлагали узнать, как приготовить кижуча и кету с пюре из сельдерея и свежего огурца, слабосоленую и подкопченную олюторскую сельдь на бородинском хлебе с красным луком, сайру с кусочками томата. Сотрудники компании активно делились с коллегами секретами добычи, обработки и употребления дикой рыбы.

«Готовая продукция из тихоокеанских лососей – это только одно из направлений нашей работы. В продуктовой линейке «Русской рыбной фактории» присутствует и корюшка, и сайра. Большую долю в продажах занимает камчатский королевский краб, и конечно, главный хит сезона – легендарная олюторская сельдь», – отметила Юлия Лазарева.