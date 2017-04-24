24 апреля 2017 года

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.

Знакомство с китайским брендом Yantai Moon – одним из крупнейших производителей холодильного оборудования и систем кондиционирования не только в Китае, но и в мире – для российского рынка началось относительно недавно. С 2000-х гг. «Холодная Луна» начала заход сперва на Дальний Восток России, в том числе на предприятия рыбопереработки, а затем и в европейскую часть страны, расширяя охват рынка за счет новых сегментов.

В 1956 г. Yantai Moon, созданная как совместное государственно-частное предприятие, представляла собой небольшой производственный цех, перед которым между тем ставились цели государственного масштаба – создание китайского промышленного комплекса. В те годы, когда экономику Китая предстояло строить практически с нуля, большую помощь в освоении современных технологий и оборудования КНР оказывал Советский Союз. Учиться тому, как производить промышленный холод, в Yantai Moon начали с российской модели поршневого компрессора 125-й серии. Теорию машиностроения первые специалисты китайской компании начали изучать также в СССР.

Ровно 20 лет спустя предприятие создает свой первый винтовой компрессор. Дальше развитие Yantai Moon развивалось стремительно: госкорпорация осваивала новые направления работы, отрасли, технологии и рынки.

В настоящее время «Холодная Луна» занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному, в нефтегазовой и химической сферах. Из трех ведущих компаний Китая, которые специализировались на решении вопросов холодоснабжения, Yantai Moon осталось единственным государственным предприятием в этой сфере и уверенно удерживает лидирующие позиции.

Что касается внешнеэкономической деятельности, то сегодня китайская госкорпорация располагает торговой и сервисной сетью в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, а также в России и СНГ; имеет 26 торговых и сервисных центров и 10 агентов по продажам.

В настоящий момент Yantai Moon производит оборудование с использованием всего спектра компрессорных технологий – поршневые, винтовые и центробежные компрессоры. Это относится и к хладагентам: компания работает как с аммиаком, фреоном, так и с более современным, экологичным и безопасным хладагентом – углекислым газом (СО₂), который используется в каскадных системах.

Свои услуги Yantai Moon оказывает в том числе с привлечением партнерских компаний в разных странах. Партнером Yantai Moon в России является дальневосточная компания «Технологическое оборудование». За годы сотрудничества этих двух предприятий только в рыбной отрасли российского Дальнего Востока было реализовано более 10 проектов по оснащению производств холодильным оборудованием.

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