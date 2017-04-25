25 апреля 2017 года

Важность диалога с рыбаками отметили в сахалинской прокуратуре

Совещания представителей правоохранительных, контролирующих органов и организаций рыбной отрасли позволяют обсудить проблемные вопросы и предложить меры по их решению, считают в прокуратуре Сахалинской области.

Важность работы с рыбацким сообществом отметили в прокуратуре Сахалинской области, комментируя результаты круглого стола, состоявшегося 13 апреля. На совещании, которое проводил прокурор области Николай Рябов, рассматривались меры по повышению уровня взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов с хозяйствующими субъектами и общественностью для того, чтобы обеспечивалась законность при добыче, обороте и воспроизводстве водных биоресурсов.

Мероприятие прошло в рамках плана координационной деятельности областной прокуратуры в связи с Годом экологии. Рыбная отрасль исторически является одной из основных в экономике Сахалина и Курил, отметили в надзорном ведомстве.

«Избранный формат позволяет обсудить все проблемные вопросы, выслушать мнения представителей хозяйствующих субъектов, контролеров и правоохранителей», – заявили Fishnews в прокуратуре по итогам круглого стола.

Важнейшей темой встречи стало устранение административных барьеров, препятствующих законной предпринимательской деятельности в сфере рыболовства.

Участникам совещания была предоставлена возможность выработать предложения для последующего их закрепления на законодательном уровне. «По итогам работы совещания участками предложены меры, направленные на решение озвученных проблемных вопросов в рыбохозяйственном комплексе Сахалинской области, снижение административного давления на бизнес», – рассказали в надзорном ведомстве.

Отмечено, что совещания такого формата прокуратура области проводит систематически.

Fishnews