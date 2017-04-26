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Еврорыбаки шагают не в ногу

Ряд стран до сих пор не ввел общие для ЕС правила по контролю за рыболовством, говорится в докладе Еврокомиссии. Связано это с тем, что в новом законодательстве выявлены определенные изъяны.

Комментируя доклад, еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла отметил, что принятые в 2009 г. правила помогли во внедрении Общей политики в области рыболовства ЕС. Однако, по словам чиновника, новые рамки законодательства не совсем подходят для достижения этой цели.

Как отмечается на сайте Еврокомиссии, в правилах выявлены неточные формулировки. Упомянутые в докладе проблемы в основном касаются применения наказаний, системы учета правонарушений, обмена данными, а также работы систем мониторинга и сообщений об уловах для судов длиной менее 12 м. Кроме того, льготы для владельцев мелких судов воспринимаются крупными игроками как препятствие для обеспечения эффективности всей системы контроля, сообщает корреспондент Fishnews

Также ряд стран ЕС выражают опасения по поводу контроля над исполнением новых мер Общей политики в области рыболовства. В первую очередь это касается вопроса доставки улова на берег.

Fishnews

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26 апреля 2017 года

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На квоты хотят устанавливать справедливую цену

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Правительство поддержало создание ТОР с «рыбным» уклоном

Новая территория опережающего развития в Хабаровском крае – ТОСЭР «Николаевск» – должна создать стимулы для рыбопереработки и судоремонта. Инвесторы продолжают работу по реализации своих проектов.

Рыбный завтрак в Брюсселе

Участники национального стенда России на Seafood Expo Global обсудили с руководством отрасли ситуацию на глобальных рынках и основные тенденции в сфере продвижения рыбной продукции и потребления рыбы.

Ответ судостроителей порадовал президента

На встрече в Рыбинске президент Владимир Путин поинтересовался у ярославских судостроителей, работают ли для них «квоты под киль». Решение было рассчитано на помощь отечественным верфям, отметил глава государства.

«Квоты под берег» станут требовательнее

«Рыбная» правкомиссия учла предложения ВАРПЭ об установлении дополнительных требований при выделении инвестиционных квот для береговых предприятий. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу проработать в этой части вопросы регулирования распределения инвестквот.

Президент отметил достижения «Вымпела»

На встрече главы государства с представителями деловых кругов Ярославской области в Рыбинске гендиректор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков рассказал о работе предприятия и его проектах, в том числе о сотрудничестве с рыбаками.

Расширение ТОР «Камчатка» привлечет инвестиции

Включение еще четырех муниципальных образований Камчатского края в территорию опережающего развития позволит реализовать инвестпроекты более чем на 13 млрд рублей, отметил губернатор Владимир Илюхин. Часть вложений направят в рыбохозяйственный сектор.

Норвегию пригласили на рыбный форум в Петербург

На выставке в Брюсселе глава Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с делегатами от Норвегии. Представителей рыбной отрасли королевства пригласили к участию в отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге.

25 апреля 2017 года

Российский павильон ждет гостей в Брюсселе

25 апреля в Брюсселе начала работу выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представляют более двух десятков предприятий, объединенных в рамках национального стенда.

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Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

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Руководитель Федерального агентства по рыболовству

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Зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края

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Председатель Хабаровского организационно-методического центра ДВО РАН, директор Института водных и экологических проблем ДВО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Борис ВОРОНОВ

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