26 апреля 2017 года

Еврорыбаки шагают не в ногу

Ряд стран до сих пор не ввел общие для ЕС правила по контролю за рыболовством, говорится в докладе Еврокомиссии. Связано это с тем, что в новом законодательстве выявлены определенные изъяны.

Комментируя доклад, еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла отметил, что принятые в 2009 г. правила помогли во внедрении Общей политики в области рыболовства ЕС. Однако, по словам чиновника, новые рамки законодательства не совсем подходят для достижения этой цели.

Как отмечается на сайте Еврокомиссии, в правилах выявлены неточные формулировки. Упомянутые в докладе проблемы в основном касаются применения наказаний, системы учета правонарушений, обмена данными, а также работы систем мониторинга и сообщений об уловах для судов длиной менее 12 м. Кроме того, льготы для владельцев мелких судов воспринимаются крупными игроками как препятствие для обеспечения эффективности всей системы контроля, сообщает корреспондент Fishnews

Также ряд стран ЕС выражают опасения по поводу контроля над исполнением новых мер Общей политики в области рыболовства. В первую очередь это касается вопроса доставки улова на берег.

Fishnews