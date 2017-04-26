Еврорыбаки шагают не в ногу

26 апреля 2017 года
Росрыболовство считает необходимым отложить рассмотрение вопроса налоговых изменений в отрасли до 2019 г., подтвердил глава ведомства Илья Шестаков. Подготовлен проект соответствующего доклада президенту.
Минсельхоз предложил учитывать удаленность района промысла при расчете начальной цены на аукционах, в рамках которых реализуются доли квот на вылов в районах действия международных договоров. Такое изменение поможет устранить проблемы, которые возникли на торгах ранее, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.
Новая территория опережающего развития в Хабаровском крае – ТОСЭР «Николаевск» – должна создать стимулы для рыбопереработки и судоремонта. Инвесторы продолжают работу по реализации своих проектов.
Участники национального стенда России на Seafood Expo Global обсудили с руководством отрасли ситуацию на глобальных рынках и основные тенденции в сфере продвижения рыбной продукции и потребления рыбы.
На встрече в Рыбинске президент Владимир Путин поинтересовался у ярославских судостроителей, работают ли для них «квоты под киль». Решение было рассчитано на помощь отечественным верфям, отметил глава государства.
«Рыбная» правкомиссия учла предложения ВАРПЭ об установлении дополнительных требований при выделении инвестиционных квот для береговых предприятий. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу проработать в этой части вопросы регулирования распределения инвестквот.
На встрече главы государства с представителями деловых кругов Ярославской области в Рыбинске гендиректор судостроительного завода «Вымпел» Олег Белков рассказал о работе предприятия и его проектах, в том числе о сотрудничестве с рыбаками.
Включение еще четырех муниципальных образований Камчатского края в территорию опережающего развития позволит реализовать инвестпроекты более чем на 13 млрд рублей, отметил губернатор Владимир Илюхин. Часть вложений направят в рыбохозяйственный сектор.
На выставке в Брюсселе глава Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с делегатами от Норвегии. Представителей рыбной отрасли королевства пригласили к участию в отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге.
25 апреля 2017 года
25 апреля в Брюсселе начала работу выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2017. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представляют более двух десятков предприятий, объединенных в рамках национального стенда.