27 апреля 2017 года

«Зеленые» хотят лишить тунцеловов судов обеспечения

Гринпис призвал запретить использование судов обеспечения на промысле тунца в Индийском океане. Природоохранная организация считает, что такой флот выставляет устройства для скучивания рыбы, а также помогает вести лов другими способами.

Европейская конференция по тунцу прошла в Брюсселе, пишет Undercurrent News. Управляющий директор компании Pacifical Хенк Брус рассказал, что использование судов обеспечения на промысле тунца для сейнеров с кошельковым неводом при одновременном применении скучивающих рыбу устройств позволяет повысить эффективность лова на 40%.

По мнению представителя Гринпис Франсуа Шартье, запрет на использование судов обеспечения в Индийском океане позволит достигнуть сокращения добычи тунца на 20%. Этого пытается добиться Комиссия по тунцам Индийского океана (Indian Ocean Tuna Commission) в связи с «красным» статусом желтоперого тунца, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежное СМИ.

Природоохранная организация считает, что суда обеспечения на самом деле не только подвозят на добывающий флот продукты и топливо, но и выставляют скучивающие рыбу устройства, а также помогают вести лов другими способами. Фактически, они являются «рыболовными судами без сетей», заявляют в Гринпис.

При этом Франсуа Шартье раскритиковал идею по введению правила об использовании одного судна обеспечения для двух сейнеров. По мнению Гринпис, эта мера ничего не решает. Представитель организации привел пример: испанский добывающий флот состоит из крупнотоннажных судов, которых обслуживают в среднем по два судна обеспечения. А французские рыбацкие суда в основном мелкие, ориентированные на устойчивый промысел дорогих видов и вообще обходятся без судов обеспечения. Флоты этих стран находятся в одном блоке как суда Евросоюза, и фактически введение правила никак не повлияет на уловы.

Fishnews