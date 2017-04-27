В Нарьян-Маре ликвидируют «кладбище кораблей»

27 апреля 2017 года
Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин рассказал Fishnews, как проходит работа по корректировке законодательства для рыбоводства.
Научно-практическая конференция, посвященная проблемам и развитию ООПТ, открылась в Камчатском крае. От участников ждут конкретных предложений по вопросам, связанным с экологией полуострова.
Ассоциация добытчиков минтая приступила к ресертификации промысла в Охотском море по стандарту Морского попечительского совета (MSC). Соответствующее соглашение подписано на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе.
На Сахалине ежегодно для обеспечения охранных мероприятий в период лососевой путины ключевые рыбацкие предприятия привлекают дополнительных людей и тратят колоссальные средства. Однако в этом году из-за неблагоприятного прогноза по вылову часть рек может остаться без охраны.
Отраслевые институты, занимающиеся исследованиями в области аквакультуры, должны до конца года предоставить во ВНИРО полученные результаты. При этом их нужно привести в форму, удобную для практического применения на предприятиях.
В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
При решении задачи по увеличению доли российских товаров на внутреннем рынке важно соблюдать три принципиальных момента, отметил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Гринпис призвал запретить использование судов обеспечения на промысле тунца в Индийском океане. Природоохранная организация считает, что такой флот выставляет устройства для скучивания рыбы, а также помогает вести лов другими способами.
К 24 апреля российские пользователи освоили 1,717 млн тонн водных биоресурсов - на 4,6% выше уровня прошлого года. Отставание на Северном бассейне (-18 тыс. тонн) обусловлено неблагоприятными гидрологическими и погодными условиями, а также изменением кормовой базы.
26 апреля 2017 года
Росрыболовство считает необходимым отложить рассмотрение вопроса налоговых изменений в отрасли до 2019 г., подтвердил глава ведомства Илья Шестаков. Подготовлен проект соответствующего доклада президенту.