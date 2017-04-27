27 апреля 2017 года

В Нарьян-Маре ликвидируют «кладбище кораблей»

В Ненецком автономном округе планируется полностью очистить водные объекты Нарьян-Мара и поселка Искателей от брошенных судов. Для этого в текущем году предполагается утилизировать 20 плавсредств, находящихся на озере Качгорт.

Мероприятие будет проведено в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

Как сообщили Fishnews в пресс-центре департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в прошлом году обследована береговая полоса реки Печоры у Нарьян-Мара и поселка Искателей, а также озеро Качгорт. Выявлено 93 брошенных судна. Собственники 33 из них установлены, 19 – нет, остальные плавсредства по конструктивным особенностям не подлежат восстановлению.

В настоящее время ведется активная работа с собственниками флота, судовладельцы уже утилизировали четыре объекта.

Fishnews