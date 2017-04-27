27 апреля 2017 года

Отечественная наука готовит разработки для аквафермеров

Отраслевые институты, занимающиеся исследованиями в области аквакультуры, должны до конца года предоставить во ВНИРО полученные результаты. При этом их нужно привести в форму, удобную для практического применения на предприятиях.

Заседание Научно-консультативного совета по аквакультуре при Совете директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов прошло на площадке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в режиме конференц-связи. Специалисты обсудили механизмы и способы повышения доступности разработок в области аквакультуры.

Основные задачи в области аквакультуры ученым поставило Росрыболовство в 2015 г. Это разработка и совершенствование технологий выращивания традиционных и новых объектов, повышение их продуктивности с помощью генетики и селекции, создание высокоэффективных кормов из отечественного сырья и технологий кормления, профилактика и лечение заболеваний.

Специалисты ВНИРО совместно с бассейновыми НИИ и Управлением аквакультуры Росрыболовства разработали специальную научную программу, в основе которой лежит проектный принцип. Эта программа позволила скоординировать работы, оптимизировать использование кадров, приборного и экспериментального обеспечения. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, отраслевым ученым удалось получить значительные результаты по многим направлениям.

Следующая задача, которая стоит перед наукой, - максимально ускорить внедрение разработок в аквакультурные хозяйства. Институтам Росрыболовства предстоит до конца года подготовить и направить во ВНИРО полученные результаты в форме, удобной для практического использования. Порядок их передачи рыбоводам подготовят Управление аквакультуры ФАР и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Проекты, которые завершаются в 2017 году, должны быть переданы бизнес-сообществу не в виде научных статей или отчетов, а в виде конкретных технологических, методических и инструктивных материалов, которые сразу могут быть использованы на производстве», - подвела итоги заседания председатель НКС по аквакультуре, руководитель Центра аквакультуры ВНИРО Ирина Бурлаченко.

Fishnews