Новости

Дональд Трамп может ликвидировать морские заповедники

Президент США Дональд Трамп намерен провести ревизию обширных заповедников, созданных его предшественниками. Для разнообразной экономической деятельности могут быть открыты огромные территории, в том числе в море.

Новый президент Соединенных Штатов назвал «масштабным захватом федеральных земель» практику создания природоохранных зон в последние два десятилетия, пишет Washington Post.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон о памятниках древности от 1906 г. (Antiquities Act), дает главе государства полномочия объявлять федеральные территории памятниками и ограничивать использование этих земель и акваторий. Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в использовании закона для одностороннего приведения миллионов акров земель и вод под строгий федеральный контроль и заявил, что «пришло время покончить с подобными злоупотреблениями».

Глава государства подписал указ о ревизии заповедников, созданных после 1 января 1996 г., площадью от 100 тыс. акров (более 400 кв. км). Итогом может стать пересмотр статуса или границ ООПТ.

По информации Washington Post, под ревизию попадают и крупные морские природоохранные зоны – «Папаханаумокуакеа» на Гавайях площадью свыше 1,5 млн кв. км, а также Национальный морской памятник северо-восточных каньонов и отмелей (Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument) у атлантического побережья США площадью более 12 тыс. кв. км. Сейчас там запрещено ведение коммерческого промысла водных биоресурсов.

Fishnews

НазадМетки: сша

Похожие новости

25 апреля 2017 года

Россия заинтересована в переговорах по «рыбным» субсидиям в ВТО

Для Российской Федерации – одного из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов – важно уточнение многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО, отметили в Минэкономразвития.

17 апреля 2017 года

Калифорния ожидает малые объемы ценного лосося

Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery Management Council) жестко ограничил сезон добычи чавычи в штате Калифорния. Решение связано с рекордным уменьшением поголовья из-за продолжительной засухи в 2014-2015 гг.

13 апреля 2017 года

От корвета до траулера

Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.

12 апреля 2017 года

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.

30 марта 2017 года

Уловы браконьеров – в топку

Росрыболовство предлагает в качестве меры по борьбе с незаконным оборотом уловов уничтожать конфискованную у браконьеров рыбопродукцию, не дожидаясь решения суда.

На Камчатке получит развитие электронная торговля рыбопродукцией

В порту Петропавловска-Камчатского планируется создать условия и инфраструктуру для электронной торговли водными биоресурсами. Соответствующее соглашение о намерениях подписали «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Камчатское морское пароходство.

Лента новостей

28 апреля 2017 года

Японцы оценят аквакультурные возможности Южных Курил

Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.

АДМ начала путь к очередной сертификации

На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.

Время тихоокеанской селедки

В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.

27 апреля 2017 года

Виктор Ашарин: Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин рассказал Fishnews, как проходит работа по корректировке законодательства для рыбоводства.

Перспективы природоохранных зон обсуждают на Камчатке

Научно-практическая конференция, посвященная проблемам и развитию ООПТ, открылась в Камчатском крае. От участников ждут конкретных предложений по вопросам, связанным с экологией полуострова.

АДМ сдаст новый экзамен на экосертификат

Ассоциация добытчиков минтая приступила к ресертификации промысла в Охотском море по стандарту Морского попечительского совета (MSC). Соответствующее соглашение подписано на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе.

Сахалинский бизнес планирует обсудить вопросы путины

На Сахалине ежегодно для обеспечения охранных мероприятий в период лососевой путины ключевые рыбацкие предприятия привлекают дополнительных людей и тратят колоссальные средства. Однако в этом году из-за неблагоприятного прогноза по вылову часть рек может остаться без охраны.

Отечественная наука готовит разработки для аквафермеров

Отраслевые институты, занимающиеся исследованиями в области аквакультуры, должны до конца года предоставить во ВНИРО полученные результаты. При этом их нужно привести в форму, удобную для практического применения на предприятиях.

Глава Росрыболовства рассказал о доработке проектов по инвестквотам

В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Нарьян-Маре ликвидируют «кладбище кораблей»

В Ненецком автономном округе планируется полностью очистить водные объекты Нарьян-Мара и поселка Искателей от брошенных судов. Для этого в текущем году предполагается утилизировать 20 плавсредств, находящихся на озере Качгорт.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Капитан-директор Виталий ЦЕЛУЙКО. Фото из личного архива

Капитан-директор компании «Южно-Курильский рыбокомбинат»

Виталий ЦЕЛУЙКО

На промысле жизнь протекает интересно!

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона Сергей БАРАБАНОВ

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона

Сергей БАРАБАНОВ

Для развития нужен ресурс

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Кирилл ФИРСОВ

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края

Кирилл ФИРСОВ

Хорошие уловы – не повод расслабляться

Заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН

Зампредседателя правительства – министр промышленности и транспорта Хабаровского края

Сергей ИВАШКИН

От корвета до траулера

Все интервью

Личное мнение

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Заместитель первого проректора по научной работе ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Игорь КИМ

Заместитель первого проректора по научной работе Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

О проблемах высшего образования в России

Все материалы

Крупным планом

Сегодня Yantai Moon занимает более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному

Yantai Moon – 60 лет на рынке холодопроизводства

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

В спорах по Арктике не хватает голоса рыбаков и ученых

Все материалы

События

В поселке Чныррах Хабаровского края весело отметили День корюшки

День корюшки удался на славу

Одним из самых ярких событий тематического салона «Рыба и морепродукты» на «Продэкспо-2017» стал стенд компании «Русская рыбная фактория»

Ликбез по дальневосточной рыбе

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.