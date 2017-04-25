Дональд Трамп может ликвидировать морские заповедники

25 апреля 2017 года
Для Российской Федерации – одного из крупнейших производителей и потребителей рыбы и морепродуктов – важно уточнение многосторонних правил субсидирования рыболовной отрасли в рамках ВТО, отметили в Минэкономразвития.
17 апреля 2017 года
Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery Management Council) жестко ограничил сезон добычи чавычи в штате Калифорния. Решение связано с рекордным уменьшением поголовья из-за продолжительной засухи в 2014-2015 гг.
13 апреля 2017 года
Судостроители Хабаровского края готовы выполнить заказы рыбаков и перевозчиков с надлежащим качеством и в срок, заявил заместитель председателя правительства – министр промышленности и транспорта региона Сергей Ивашкин.
12 апреля 2017 года
Представителям девяти стран и ЕС при разработке соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральной Арктике пока не удалось снять разногласия по ряду вопросов. Росрыболовство планирует провести круглый стол с участием бизнеса и науки.
30 марта 2017 года
Росрыболовство предлагает в качестве меры по борьбе с незаконным оборотом уловов уничтожать конфискованную у браконьеров рыбопродукцию, не дожидаясь решения суда.
В порту Петропавловска-Камчатского планируется создать условия и инфраструктуру для электронной торговли водными биоресурсами. Соответствующее соглашение о намерениях подписали «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Камчатское морское пароходство.
28 апреля 2017 года
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.
На площадке Seafood Expo Global в Брюсселе Ассоциация добытчиков минтая подписала договор с независимой сертификационной компанией Acoura Marine на проведение ресертификации тралового промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC.
В «Русской рыбной фактории» отметили растущую популярность на российском рынке продукции из тихоокеанской сельди, прежде всего в виде пресервов. Особое место в покупательских предпочтениях занимает олюторская сельдь, с триумфом вернувшаяся на прилавки.
27 апреля 2017 года
Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин рассказал Fishnews, как проходит работа по корректировке законодательства для рыбоводства.
Научно-практическая конференция, посвященная проблемам и развитию ООПТ, открылась в Камчатском крае. От участников ждут конкретных предложений по вопросам, связанным с экологией полуострова.
Ассоциация добытчиков минтая приступила к ресертификации промысла в Охотском море по стандарту Морского попечительского совета (MSC). Соответствующее соглашение подписано на выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global в Брюсселе.
На Сахалине ежегодно для обеспечения охранных мероприятий в период лососевой путины ключевые рыбацкие предприятия привлекают дополнительных людей и тратят колоссальные средства. Однако в этом году из-за неблагоприятного прогноза по вылову часть рек может остаться без охраны.
Отраслевые институты, занимающиеся исследованиями в области аквакультуры, должны до конца года предоставить во ВНИРО полученные результаты. При этом их нужно привести в форму, удобную для практического применения на предприятиях.
В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В Ненецком автономном округе планируется полностью очистить водные объекты Нарьян-Мара и поселка Искателей от брошенных судов. Для этого в текущем году предполагается утилизировать 20 плавсредств, находящихся на озере Качгорт.