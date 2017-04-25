28 апреля 2017 года

Дональд Трамп может ликвидировать морские заповедники

Президент США Дональд Трамп намерен провести ревизию обширных заповедников, созданных его предшественниками. Для разнообразной экономической деятельности могут быть открыты огромные территории, в том числе в море.

Новый президент Соединенных Штатов назвал «масштабным захватом федеральных земель» практику создания природоохранных зон в последние два десятилетия, пишет Washington Post.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон о памятниках древности от 1906 г. (Antiquities Act), дает главе государства полномочия объявлять федеральные территории памятниками и ограничивать использование этих земель и акваторий. Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в использовании закона для одностороннего приведения миллионов акров земель и вод под строгий федеральный контроль и заявил, что «пришло время покончить с подобными злоупотреблениями».

Глава государства подписал указ о ревизии заповедников, созданных после 1 января 1996 г., площадью от 100 тыс. акров (более 400 кв. км). Итогом может стать пересмотр статуса или границ ООПТ.

По информации Washington Post, под ревизию попадают и крупные морские природоохранные зоны – «Папаханаумокуакеа» на Гавайях площадью свыше 1,5 млн кв. км, а также Национальный морской памятник северо-восточных каньонов и отмелей (Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument) у атлантического побережья США площадью более 12 тыс. кв. км. Сейчас там запрещено ведение коммерческого промысла водных биоресурсов.

Fishnews