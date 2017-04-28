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Ловцы трепанга были задержаны в районе села Первая Падь. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области

Пограничники освободили ценных «пленников»

Сотрудники погрануправления по Сахалинской области в последнюю неделю апреля задержали две группы браконьеров, добывавших трепанга и краба. Незаконно выловленные гидробионты оказались жизнеспособными и были выпущены в море.

Четверо ловцов трепанга, действовавших под видом искателей металла, были задержаны в районе села Первая Падь северо-западнее Корсакова. Они использовали моторную лодку и три комплекта водолазного снаряжения. При приближении правоохранителей злоумышленники пытались выкинуть за борт четыре мешка, набитых живым трепангом, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области. Однако мешки были извлечены из воды, пойманный трепанг выпущен в море, плавсредство и водолазное снаряжение изъяты. В отношении ловцов ведется разбирательство.

Кроме того, сахалинские пограничники задержали малогабаритное судно, экипаж которого незаконно добывал краба. Изъятые живые беспозвоночные, общим весом более полутонны, также были выпущены. В отношении капитана возбуждено дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов).

Fishnews

  • Ловцы трепанга были задержаны в районе села Первая Падь. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • Ловцы трепанга были задержаны в районе села Первая Падь. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • Правоохранители задержали малогабаритное судно, экипаж которого незаконно добывал краба. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
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