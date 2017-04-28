Пограничники освободили ценных «пленников»

28 апреля 2017 года
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР, едущих на родину, 52 живых краба. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров.
С 25 по 27 апреля в столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global. Российскую рыбную индустрию на крупнейшем отраслевом смотре представили два десятка предприятий, как и год назад объединенных в рамках национального стенда и охватывающих географию от Мурманска до Камчатки.
27 апреля 2017 года
В проектах подзаконных актов по инвестиционным квотам осталось два вопроса, которые требуют доработки: первый связан с проведением «аукциона на понижение», второй – с изъятием долей квот в связи с невыполнением инвестобязательств, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
25 апреля 2017 года
Реализация совместных проектов на территории Курильских островов возможна только в том случае, если Япония пойдет на признание законодательства РФ на этих территориях, уверены российские эксперты.
24 апреля 2017 года
Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.
Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.
В реках Дон и Кубань окунь уже отнерестился, а нерест серебряного карася только начался, отмечают специалисты АзНИИРХ. По их данным, рыба отметала икру в Азово-Кубанских лиманах и нерестово-выростных хозяйствах.
Минсельхоз готовит законопроект об органической продукции. Предполагается, что предложенным регулированием смогут воспользоваться и в аквакультуре.
На разных стадиях рассмотрения в Госдуме находится около 10 законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС. Об этом шла речь на круглом столе, организованном профильным комитетом ГД.
Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко подписали документ, отражающий задачи дальнейшего сотрудничества между странами по восьми приоритетным направлениям.