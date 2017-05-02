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Проблемы коренных народов изучают депутаты

На разных стадиях рассмотрения в Госдуме находится около 10 законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС. Об этом шла речь на круглом столе, организованном профильным комитетом ГД.

Законодательное обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в области земельных отношений и допуска к возобновляемым природным ресурсам обсудили на круглом столе в Госдуме. Мероприятие организовал Комитет ГД по делам национальностей.

О проводимой работе и статусе различных законодательных инициатив рассказал председатель комитета Ильдар Гильмутдинов. По его словам, «на разных стадиях рассмотрения Государственной Думы находится порядка десяти законопроектов по вопросам, связанным с правами КМНС». Первым в числе наиболее актуальных вопросов депутат назвал отсутствие порядка определения национальной принадлежности КМНС. В настоящее время дорабатывается и в режиме «нулевого чтения» проходит согласование в органах исполнительной власти проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Поправки предусматривают формирование и ведение федерального реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы. основная цель реестра – создать механизм подтверждения права на меры поддержки КМНС, а также решить проблему злоупотреблений в приоритетном доступе к возобновляемым природным ресурсам при охоте, рыболовстве и других видах хозяйственной деятельности.

Обсуждались на круглом столе и многие другие инициативы. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы, представители общественных организаций КМНС, органов государственной власти регионов, а также руководители подразделений девяти министерств Российской Федерации, к ведению которых относятся вопросы коренных малочисленных народов.

Рекомендации круглого стола после доработки должны быть представлены на странице комитета.

Fishnews

НазадМетки: дальний восток

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