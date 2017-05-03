03 мая 2017 года

Министерства подумают, как помочь Волге

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги. Ведомствам также предстоит определиться с необходимым финансированием этих мероприятий.

Вопрос об оздоровлении Волги поднял депутат Анатолий Грешневиков в Госдуме во время обсуждения доклада Дмитрия Медведева о результатах работы Правительства РФ за 2016 г.

«Рядом с Волгой проживает более 40% населения России, из 100 самых загрязненных городов 65 расположены тоже здесь. Ежегодно в Волге скапливается 60 млн тонн токсичных отходов, а обезвредить удается лишь 15. Сельхозпредприятия сбрасывают 400 тыс. тонн вредных веществ», – обратил внимание парламентарий.

Он напомнил, что в послании президента есть поручение Правительству подготовить программу сбережения Волги. «Когда появится такая программа и закон, которые позволят создать экономические механизмы оздоровления великой реки, а также государственную схему бассейного управления этой рекой?» - спросил премьер-министра Анатолий Грешневиков.

Дмитрий Медведев согласился, что такая программа необходима. Он пообещал, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет подготовлен.

«Что нужно сделать для оздоровления ситуации? Мы все понимаем, в чем проблемы. Очевидно, что это и сбросы от промышленных предприятий, и от сельскохозяйственных предприятий в Волгу. И необходимость оздоровления притоков Волги, чтобы вся эта система биологическая была достаточно живой и сама себя воспроизводила в соответствии с биологическими, природными законами. И целый ряд других мер принять, включая дноуглубительные работы (чтобы Волга не цвела, это, к сожалению, проблема), меры по поддержанию биоразнообразия Волги. Все это должно войти и в закон об оздоровлении ситуации с рекой, и в программу», - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, уже сейчас на эти цели выделяются деньги. «Они не очень большие, скажем честно, это несколько миллиардов рублей, но мы продолжим обязательно работу, чтобы полностью просчитать всю необходимую деятельность, которая требуется для того, чтобы Волга стала снова нормальной, полноценной рекой, гордостью нашей страны», - подчеркнул Дмитрий Медведев. Он сообщил, что, по мнению Минприроды, общие затраты составят порядка 200 млрд рублей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, по итогам обсуждения в Госдуме премьер-министр дал поручение Минприроды, Минфину, Минстрою и Минсельхозу проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги и о финансовом обеспечении необходимых мероприятий. Срок исполнения – до 19 июня 2017 г.

Fishnews