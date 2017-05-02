Все больше иранской рыбы «плывет» в Россию

02 мая 2017 года
Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.
28 апреля 2017 года
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
Главы рыболовных ведомств России и Исландии договорились о сотрудничестве в защите национальных запасов лососей от перехватывающего промысла третьими странами. Соответствующий документ подписан в Брюсселе.
25 апреля 2017 года
Для школьных столовых Сахалинской области выбирают новые блюда из минтая, добытого местными компаниями. В дегустации участвуют сами учащиеся, а также их родители, педагоги и представители власти.
24 апреля 2017 года
В этом году, по оценкам ученых, рыбаки смогут добыть на Дальнем Востоке порядка 319 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Непростая путина ожидается в Сахалинской области.
На площадке профессиональной выставки METRO EXPO «Русская рыбная фактория» организовала дегустацию образцов рыбной продукции из дальневосточных морей и рассказала о тонкостях выбора дикой рыбы.
03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
Комплексные инженерные решения для холодильного оборудования в рыбопереработке позволяют снизить потребление электричества и сэкономить немалые деньги, считает генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.
За первый сезон минтаевой путины инспекторы выявили 54 нарушения в сфере охраны морских биоресурсов. В основном фиксировались несоответствие ССД промысловой документации, неучтенная продукция на борту, превышение допустимого выхода икры и прилова молоди.
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии разработал нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве охлажденной продукции из рыб Северного бассейна. Документ введен в действие с 24 апреля.
Замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов поручил создать рабочие группы по внедрению электронной ветеринарной сертификации во всех регионах. По закону, оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 2018 г.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги. Ведомствам также предстоит определиться с необходимым финансированием этих мероприятий.
Запрет на промышленную добычу омуля в Байкале начнет действовать уже с середины года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также рассказал об усилиях по скорейшему восстановлению запасов этого вида.
02 мая 2017 года
Истекают сроки, на которые были избраны меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова. В поддержку руководства института выступили отраслевые ассоциации, коллеги-ученые, рыбацкие компании.
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
По итогам Seafood Expo Global 2017 в Брюсселе «Русская рыбопромышленная компания» отметила положительный эффект от участия в национальном стенде России с точки зрения отраслевого представительства и привлечения посетителей.