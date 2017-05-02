Новости

Все больше иранской рыбы «плывет» в Россию

За первый квартал 2017 г. компании Ирана отправили в Россию почти 600 тонн рыбы и морепродуктов – это сопоставимо с объемами экспорта за весь прошлый год, заявил гендиректор Иранской рыболовной организации по вопросам улучшения качества Иса Голшахи.

В числе причин такого стремительного роста поставок чиновник назвал осознание иранскими производителями запросов российского рынка, а иранскими бизнесменами - российских законов и таможенного регулирования, пишет иранское информагентство Mehr News. Кроме того, Иса Голшахи особо подчеркнул, что получение ветеринарных сертификатов от госорганов РФ стало занимать гораздо меньше времени.

Представитель организации отметил, что Иран поставляет в Россию главным образом осетровых, лосось, аквариумных рыбок и креветку. Таким образом, экспорт на рынок РФ стал более разнообразным (ранее он состоял из креветок и лосося).

Как сообщает корреспондент Fishnews, также Иса Голшахи наметил цель по экспорту рыбы и морепродуктов на нынешний иранский год (он начался 1 марта). По мнению чиновника, стоимость поставок из страны должна по итогам года составить от 450 до 500 млн долларов.

Fishnews

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