03 мая 2017 года

Приморское теруправление отменило торги по рыбоводным участкам

Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.

Приказ от 2 мая 2017 г. № 107 опубликован на сайте Приморского теруправления Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, глава территориального органа приказал отменить аукцион по распределению рыбоводных участков. Речь идет о торгах, которые планировалось провести 12 декабря во Владивостоке.

Приморское УФАС, напомним, посчитало, что организатор аукциона и аукционная комиссия допустили нарушения. Антимонопольщики выдали предписание.

Затем последовали судебные разбирательства. В приказе Приморского теруправления Росрыболовства говорится, что он принят в связи со вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Приморского края.

Fishnews