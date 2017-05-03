03 мая 2017 года

«Краснокнижную» рыбу убирают из глобальной сети

По иску прокурора Красноярска суд запретил распространять в интернете информацию о реализации сибирского осетра, нельмы, стерляди, тайменя. Объявления о продаже рыбы, занесенной в Красную книгу, надзорное ведомство обнаружило на четырех сайтах.

Суд Железнодорожного района Красноярска удовлетворил заявление прокуратуры города о признании запрещенной информации в интернете, содержащей сведения о реализации «краснокнижных» объектов животного мира.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры Красноярска установили, что в свободном доступе находятся четыре сайта с рекламой рыбы. При этом продавались ценные породы - сибирский осетр, нельма, стерлядь, таймень, - занесенные в Красную книгу РФ, сообщили Fishnews в краевой прокуратуре.

Оборот «краснокнижных» диких животных допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, отметили в надзорном ведомстве. Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.

Fishnews