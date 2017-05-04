04 мая 2017 года

Рыбаки добились прибавки в 3%

Общий вылов российских рыбодобывающих организаций к началу мая превысил 1,77 млн тонн водных биоресурсов – на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным отраслевой системы мониторинга, объем добычи всех российских пользователей составил 1776,2 тыс. тонн, в том числе в пресноводных водоемах – 12 тыс. тонн. По отношению к прошлому году наблюдается увеличение показателей на 52,2 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне рыбаки выловили 1269,9 тыс. тонн, что на 62,5 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Прирост достигнут за счет успешного промысла минтая – 975,2 тыс. тонн (+33,3 тыс. тонн к результату на 2 мая 2016 г.), а также увеличения вылова сельди в Охотском море и трески в Беринговом.

В Северном бассейне вылов снизился по сравнению с прошлым годом на 12,8 тыс. тонн – до 192,8 тыс. тонн. На результаты промысловиков повлияли неблагоприятные гидрологические и погодные условия, а также изменение кормовой базы. Добыча трески сократилась до 136,6 тыс. тонн (-7,8 тыс. тонн), пикши – до 41,7 тыс. тонн (-8,9 тыс. тонн).

В Балтийском море предприятия выловили 35,2 тыс. тонн рыбы, что на 0,03 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Уловы шпрота выросли на 3,3 тыс. тонн – добыто 22,5 тыс. тонн. По балтийской сельди результаты пока хуже прошлогодних – всего 10,5 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы остаются ниже уровня 2016 г. – на счету рыбаков 36,7 тыс. тонн ВБР (-4,2 тыс. тонн). Вылов хамсы опережает график 2016 г. и составляет 27,4 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн), однако по тюльке идет падение на 2,8 тыс. тонн – до 3,1 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне общий вылов достиг только 11,2 тыс. тонн, что на 5,1 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Серьезный спад связан со снижением количества судов на промысле кильки из-за установки оборудования по приказу Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294. Уловы кильки составили 0,4 тыс. тонн (-0,6 тыс. тонн), крупных и мелких пресноводных видов рыб – 6,9 тыс. тонн (-3,1 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российскими компаниями освоено 152,1 тыс. тонн ВБР, что на 16,6 тыс. тонн выше уровня прошлого года – главным образом, за счет промысла в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 72,1 тыс. тонн (-5,2 тыс. тонн), сокращение вылова отмечается в районе регулирования НЕАФК.

Fishnews