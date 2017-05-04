04 мая 2017 года

Сведения о рыбацком флоте собирают во всемирную базу

На площадке Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) представили первую рабочую версию Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. Планируется, что эта система позволит эффективнее противодействовать ННН-промыслу.

Информационную систему презентовали на открытом заседании Бюро Комитета по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН). В мероприятии принял участие представитель Росрыболовства в составе Постоянного представительства РФ при ФАО и других международных организациях со сходными функциями Александр Оханов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, реестр является веб-базой данных судов, участвующих в рыбопромысловых операциях. В пилотном проекте участвуют 11 стран-членов ФАО: Гана, Индонезия, Исландия, Испания, Колумбия, Коморские острова, Маврикий, Мозамбик, Сейшельские острова, Филиппины и Уругвай.

Ресурс будет служить единой точкой доступа к информации для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом, который, по оценкам экспертов ФАО, наносит ежегодный ущерб в размере 10-23 млрд долларов. Новый инструмент предназначен для обеспечения соответствующими данными органов государственной власти и региональных рыбохозяйственных организаций. Также реестр станет базой данных для инспекторов, администраций портов, администраций государств флага, неправительственных организаций и широкой общественности.

Первая рабочая версия реестра сейчас открыта только для авторизованных пользователей, предоставляющих официальные данные по своему рыбопромысловому флоту.

Основы разработки информационной системы были включены в Римскую декларацию 2005 г. по проблеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, которую приняли на совещании министров по рыболовству в ФАО. Реестр разработан при финансовой поддержке Еврокомиссии, Министерства промышленности и инноваций Исландии, Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании и Национальной администрации по океанам и атмосфере США.

Fishnews