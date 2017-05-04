04 мая 2017 года

Кения стимулирует рыбопереработку радикальными мерами

Правительство Кении вводит меры по доставке на берег всей рыбы, пойманной в исключительной экономзоне страны. Ожидается, что это позволит нарастить рыбоперерабатывающие мощности республики с нынешних 2,5 тыс. тонн до 18,65 тыс. тонн в течение 18 месяцев.

По мнению министра сельского хозяйства Кении Вилли Бетта, это решение должно также увеличить потребление рыбы в стране с нынешних 4,6 кг в год на душу населения, до среднего в Африке – 10 кг. В будущем планируется достичь и среднемирового показателя – 20 кг, пишет кенийский портал Daily Nation.

Обязательная доставка рыбы из ИЭЗ на берег должна увеличить возможности для инвестиций в республику, создать больше рабочих мест и усилить продовольственную безопасность страны, считает министр. Однако для достижения этих целей нужно сформировать добавленную стоимость рыбы и морепродуктов.

По словам министра, у кенийского рыболовства есть потенциал для производства более 300 тыс. тонн продукции в год, однако сейчас отрасль недостаточно развита. Как сообщает корреспондент Fishnews, Вилли Бетта призвал рыбопромышленников подумать над механизмом защиты границы и закрытии в ней брешей, а также о развитии инфраструктуры.

Fishnews