Кения стимулирует рыбопереработку радикальными мерами

04 мая 2017 года
Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.
03 мая 2017 года
Замглавы Минсельхоза Евгений Непоклонов поручил создать рабочие группы по внедрению электронной ветеринарной сертификации во всех регионах. По закону, оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 2018 г.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о поддержании биоразнообразия Волги. Ведомствам также предстоит определиться с необходимым финансированием этих мероприятий.
02 мая 2017 года
Правительство утвердило механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию. Эта мера господдержки направлена, в частности, на повышение эффективности рыболовства.
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.
Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.
04 мая 2017 года
Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» готовится к лососевой путине. Рекомендации по мерам регулирования промысла руководитель объединения Максим Козлов предложил обсудить на рабочей группе в рамках ДВНПС.
Минсельхоз представил изменения, которые планируется внести в Положение об осуществлении госмониторинга водных биоресурсов и применения его данных. При этом предлагается признать утратившим силу постановление правительства от 26 февраля 1999 г. № 226.
На площадке Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ) представили первую рабочую версию Глобального реестра рыболовных судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения. Планируется, что эта система позволит эффективнее противодействовать ННН-промыслу.
Российский морской регистр судоходства вводит QR-код для защиты документов, выдаваемых по результатам технического наблюдения в промышленности. Предполагается, что это позволит оперативно проверять подлинность свидетельств.
В июне в заповеднике «Магаданский» пройдет учет мидий для оценки экологического состояния Охотского моря. Моллюсков исследуют ежегодно на протяжении четырех лет.
Общий вылов российских рыбодобывающих организаций к началу мая превысил 1,77 млн тонн водных биоресурсов – на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Астраханской области сотрудники полиции задержали работников рыболовецкого предприятия, подозреваемых в хищении леща и сома из улова. Мужчин взяли непосредственно с добычей.
03 мая 2017 года
Сезон «А» в целом подтвердил мнение ученых о достаточно благоприятном состоянии запасов североохотоморского минтая, отмечают в КамчатНИРО. Специалисты обращают внимание на цифры вылова, а также количественный и качественный состав рыбы в уловах.
По иску прокурора Красноярска суд запретил распространять в интернете информацию о реализации сибирского осетра, нельмы, стерляди, тайменя. Объявления о продаже рыбы, занесенной в Красную книгу, надзорное ведомство обнаружило на четырех сайтах.
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.