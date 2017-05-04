05 мая 2017 года

Водохранилище оздоровят толстолобиком и белым амуром

Веселовское водохранилище в Ростовской области заселяют растительноядными видами рыб для борьбы с зарастанием водорослями. Практику, возможно, распространят на другие водоемы региона.

Почти 6 тыс. двухлеток белого амура (навеской 850 г) выпустили в балке Малая Садковка Веселовского водохранилища, которое является одним из крупнейших водоемов Ростовской области. Общий вес «новоселов» составил 5 тонн, сообщили Fishnews в управлении информационной политики областного правительства.

«Белый амур – биологический мелиоратор, питающийся водорослями, - рассказал заместитель директора ассоциации «Живая природа степи» Юрий Туров. - Помимо белого амура весной мы планируем выпустить еще 20 тонн толстолоба – 480 тыс. штук по 50 г. А осенью около 30 тонн белого амура и дикого сазана».

Водохранилище в последние годы зарастает. Планируется, что увеличение популяции растительноядных рыб позволит привести ситуацию в норму, что, в свою очередь, будет способствовать восстановлению рыбопродуктивности водоема.

Избыточное зарастание водорослями - актуальная проблема для большинства водоемов Ростовской области, и такой метод биологической очистки необходимо применять повсеместно, подчеркнул первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Fishnews