05 мая 2017 года

У берегов Западной Африки хозяйничают китайские браконьеры

Гвинея, Сьерра-Леоне и Гвинея-Биссау совместно с Гринпис провели рейд вдоль атлантического побережья Африки. В результате за ННН-промысел были задержаны 11 судов, большинство из которых принадлежит китайским компаниям.

Инспекторы трех стран приняли участие в двухмесячном патрулировании на судне Гринпис «Эсперанза». Всего проверке подверглось 37 судов, пишет IB Times. Из числа задержанных четыре судна были отпущены после уплаты наложенных штрафов, остальные ожидают следствия, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечается, что китайские суда вели промысел запрещенных к добыче видов или использовали незаконные орудия лова. Представитель Министерства иностранных дел КНР уже заявил, что его страна последовательно выступает против браконьерства и требует от своих компаний соблюдения международного морского права.

Fishnews