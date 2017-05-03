У берегов Западной Африки хозяйничают китайские браконьеры

03 мая 2017 года
Запрет на промышленную добычу омуля в Байкале начнет действовать уже с середины года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также рассказал об усилиях по скорейшему восстановлению запасов этого вида.
28 апреля 2017 года
Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР, едущих на родину, 52 живых краба. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров.
25 апреля 2017 года
Правительство Индонезии намерено ратифицировать соглашение о границах исключительных экономических зон с Филиппинами. По мнению индонезийских властей, это поможет активизировать борьбу с ННН-промыслом.
24 апреля 2017 года
Мало кто знает, что история современного лидера в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования – китайской госкорпорации Yantai Moon –начиналась именно с сотрудничества с СССР, а первым «учебником», с которого и пошло развитие холодопроизводства в КНР, стал российский поршневой компрессор.
21 апреля 2017 года
В Камчатском крае, согласно прогнозу науки, рыбаки смогут добыть в этом году 187 тыс. тонн лосося. Заседание расширенного штаба путины провел на полуострове глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В этом году рыбакам Республики Корея разрешено освоить в исключительной экономзоне России 36,25 тыс. тонн биоресурсов, в том числе 20,5 тыс. тонн минтая. Суда смогут выйти на промысел уже с мая.
05 мая 2017 года
Для эффективного использования на практике методических рекомендаций по опломбированию ТСК важно установить переходный период для проведения всех требуемых процедур, отмечают в Ассоциации «Ярусный промысел».
Итоги конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли подвели в Камчатском крае. Победителям в десяти номинациях вручили дипломы, подарки и денежные сертификаты.
В подзоне Приморье есть серьезный промысловый запас минтая, который надо только подтвердить, отмечает президент АРПП Георгий Мартынов. По его словам, рыбаки края уверены, что этот ресурс нужно выводить из «одуемых» в возможный вылов.
Проблема использования жаберных сетей при добыче лососей актуальна, ограничения необходимы, считают в Росрыболовстве. Детально рассмотреть тему планируется в рамках заседания Дальневосточного научно-промыслового совета.
В рамках двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства Россия и Марокко рассмотрят условия промысла российских рыбаков в водах африканского государства и ряд других вопросов.
Продолжается работа по переходу на межведомственную информационно-аналитическую систему «Рыболовство». Внесение изменений в положение о госмониторинге водных биоресурсов – часть этого процесса, рассказал начальник ЦСМС Артем Вилкин.
Участники межведомственного совещания в Республике Крым решили рассмотреть возможность введения ограничений на определенные орудия для добычи цист артемии в заливе Сиваш. На некоторых акваториях лов этого рачка предлагают запретить совсем.
За январь-март 2017 г. объем выпуска рыбопродукции в РФ составил 1,424 млн тонн. Такие данные приводит Федеральное агентство по рыболовству со ссылкой на Росстат.
Веселовское водохранилище в Ростовской области заселяют растительноядными видами рыб для борьбы с зарастанием водорослями. Практику, возможно, распространят на другие водоемы региона.
04 мая 2017 года
4 мая суд во Владивостоке рассмотрел вопрос о продлении срока действия меры пресечения в отношении директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова. Домашний арест продлен до 9 августа.