Госуслуги «отвяжут» от территории

11 мая 2017 года
Проведение противоэпизоотических мероприятий помогало в 2016 г. сохранять благополучие рыбоводных предприятий, говорится в докладе, подготовленном Минсельхозом по результатам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
Чрезмерное субсидирование рыбной отрасли ведет к перелову в мировых масштабах, считают в ООН. Пути выхода из этой ситуации будут искать на Конференции по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке.
В Погрануправлении по восточному арктическому району рассказали о темах, которые рассматривались на семинаре-совещании с рыбаками на Камчатке. Это неоднократное пересечение госграницы, перегрузы, ТСК и другие вопросы.
Период адаптации для рыбного хозяйства Крымского полуострова прошел без каких-либо потрясений, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сейчас обсуждается, как помочь рыбакам в обновлении флота.
10 мая 2017 года
В конце мая в ТИНРО-Центре пройдет семинар по вопросам добычи пелагических видов. Ожидается, что накопленный институтом опыт по вылову скумбрии и сардины-иваси поможет предприятиям вернуться к их освоению.
Российская и марокканская стороны выразили удовлетворение результатами первого года действия соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. Об этом в Росрыболовстве заявили по итогам сессии смешанной комиссии.
11 мая 2017 года
В рамках международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии.
Проведение противоэпизоотических мероприятий помогало в 2016 г. сохранять благополучие рыбоводных предприятий, говорится в докладе, подготовленном Минсельхозом по результатам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
На заседании северо-западной рабочей группы ИКЕС российские делегаты представили результаты исследований запаса окуня-клювача пелагиали моря Ирмингера, противоречащие оценке НЕАФК. По мнению отечественных специалистов, в 2018 г. можно без опасений освоить 33,5 тыс. тонн этой рыбы.
Механизм контроля за соблюдением рыбаками Порядка оснащения судов техническими средствами контроля будет скорректирован при внесении в документ изменений, сообщили в сахалинском погрануправлении в ответ на запрос по переоформлению свидетельств соответствия ТСК.
Чрезмерное субсидирование рыбной отрасли ведет к перелову в мировых масштабах, считают в ООН. Пути выхода из этой ситуации будут искать на Конференции по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке.
Экспорт продукции морской аквакультуры Вьетнама к 2020 г. может достичь 12 млрд долларов, а к 2030 г. - 30 – 35 млрд долларов, считает отраслевое объединение. Однако бурному развитию отрасли в стране мешает ряд проблем.
В этом году обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится. По прогнозам институтов, в бассейн зайдут 107,9 млн производителей, из которых к вылову предлагается 49 млн экземпляров.
В Погрануправлении по восточному арктическому району рассказали о темах, которые рассматривались на семинаре-совещании с рыбаками на Камчатке. Это неоднократное пересечение госграницы, перегрузы, ТСК и другие вопросы.
Период адаптации для рыбного хозяйства Крымского полуострова прошел без каких-либо потрясений, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сейчас обсуждается, как помочь рыбакам в обновлении флота.
С 18 по 19 мая в Сочи пройдет международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска». Предполагается, что форум соберет представителей 30 стран мира.