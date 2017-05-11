11 мая 2017 года

Госуслуги «отвяжут» от территории

В законодательство планируется внести изменения: предусмотреть возможность получения госуслуг в любом подразделении федерального ведомства или в МФЦ вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документ был подготовлен Минкомсвязи, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Планируется предусмотреть экстерриториальный принцип оказания госуслуг. Дополнить закон нормой, в соответствии с которой заявитель по своему выбору сможет подать запрос, документы, информацию, необходимые для получения государственной услуги, а также получить результат этой услуги в любом предоставляющем госуслуги подразделении органа власти, государственного внебюджетного фонда или в МФЦ в пределах территории России. Не будет привязки к месту жительства или месту пребывания.

Таким образом власти намерены повысить доступность госуслуг, снизить материальные и временные издержки граждан. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Fishnews