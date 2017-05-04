Марикультурщики Вьетнама озвучили масштабные планы

04 мая 2017 года
Участники аквакультурного рынка положительно оценили возможности, предусмотренные в законопроекте об органической продукции. Однако фермеры считают, что маркировка скорее пригодится крупным хозяйствам, которые работают на экспорт.
03 мая 2017 года
Аукцион по распределению участков для аквакультуры был объявлен в Приморье в сентябре прошлого года, однако территориальное управление ФАС посчитало, что при проведении торгов были допущены нарушения.
02 мая 2017 года
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обобщила итоги форума «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития». В рекомендациях для Правительства РФ и Госдумы нашли отражение актуальные вопросы правового регулирования деятельности рыбохозяйственного комплекса.
Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.
Минсельхоз готовит законопроект об органической продукции. Предполагается, что предложенным регулированием смогут воспользоваться и в аквакультуре.
Креветколовы Фарерских островов испытывают трудности с заходом в воды РФ из северных районов Шпицбергена: контрольные пункты находятся далеко от района промысла. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что над совершенствованием системы работают.
11 мая 2017 года
В рамках международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге Россия впервые выступит принимающей стороной для профессионалов мировой рыбной индустрии.
Проведение противоэпизоотических мероприятий помогало в 2016 г. сохранять благополучие рыбоводных предприятий, говорится в докладе, подготовленном Минсельхозом по результатам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
На заседании северо-западной рабочей группы ИКЕС российские делегаты представили результаты исследований запаса окуня-клювача пелагиали моря Ирмингера, противоречащие оценке НЕАФК. По мнению отечественных специалистов, в 2018 г. можно без опасений освоить 33,5 тыс. тонн этой рыбы.
Механизм контроля за соблюдением рыбаками Порядка оснащения судов техническими средствами контроля будет скорректирован при внесении в документ изменений, сообщили в сахалинском погрануправлении в ответ на запрос по переоформлению свидетельств соответствия ТСК.
Чрезмерное субсидирование рыбной отрасли ведет к перелову в мировых масштабах, считают в ООН. Пути выхода из этой ситуации будут искать на Конференции по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке.
В этом году обильных подходов горбуши в большинстве районов Охотского моря не предвидится. По прогнозам институтов, в бассейн зайдут 107,9 млн производителей, из которых к вылову предлагается 49 млн экземпляров.
В Погрануправлении по восточному арктическому району рассказали о темах, которые рассматривались на семинаре-совещании с рыбаками на Камчатке. Это неоднократное пересечение госграницы, перегрузы, ТСК и другие вопросы.
Период адаптации для рыбного хозяйства Крымского полуострова прошел без каких-либо потрясений, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Сейчас обсуждается, как помочь рыбакам в обновлении флота.
С 18 по 19 мая в Сочи пройдет международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска». Предполагается, что форум соберет представителей 30 стран мира.
В законодательство планируется внести изменения: предусмотреть возможность получения госуслуг в любом подразделении федерального ведомства или в МФЦ вне зависимости от места жительства или места пребывания.