11 мая 2017 года

Марикультурщики Вьетнама озвучили масштабные планы

Экспорт продукции морской аквакультуры Вьетнама к 2020 г. может достичь 12 млрд долларов, а к 2030 г. - 30 – 35 млрд долларов, считает отраслевое объединение. Однако бурному развитию отрасли в стране мешает ряд проблем.

Прогнозы озвучил президент Вьетнамской ассоциации аквакультуры Нгуен Хуу Дунг. По его словам, у страны есть отличные перспективы в сфере марикультуры благодаря длинной береговой линии и более чем трем тысячам островов. Глава отраслевого объединения отметил, что республика с 2012 г. входит в десятку крупнейших производителей продукции марикультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель департамента рыболовства Нгуен Ба Сон рассказал, что в прошлом году производство морской рыбы достигло 28,3 тыс. тонн, хотя еще в 2010 г. этот показатель не превышал 15,7 тыс. тонн. Как пишет тайский портал The Nation, у побережья Вьетнама в плавучих клетках разводят морского окуня, золотого окуня, морского леща, желтохвоста, опаха и губана.

Однако отмечается, что у морской аквакультуры республики есть целый ряд проблем: кустарный характер производства, устаревшие технологии, неразвитые связи внутри отрасли. Кроме того, эффективно привлекать инвесторов мешает недостаток внимания к отрасли со стороны государства.

Fishnews