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Россия отстаивает свой взгляд на запасы клювача

На заседании северо-западной рабочей группы ИКЕС российские делегаты представили результаты исследований запаса окуня-клювача пелагиали моря Ирмингера, противоречащие оценке НЕАФК. По мнению отечественных специалистов, в 2018 г. можно без опасений освоить 33,5 тыс. тонн этой рыбы.

В Копенгагене в штаб-квартире Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) прошло ежегодное заседание северо-западной рабочей группы. В нем принимали участие 18 специалистов из РФ, Германии, Норвегии, Исландии, Дании, Гренландии и Фарерских островов.

На пленарных заседаниях были выполнены оценки состояния 16 запасов промысловых рыб в исландско-гренландском районе: окуня-клювача, золотистого окуня, трески, пикши, сайды, черного палтуса, сельди и мойвы. Из них для российского рыболовства наибольший интерес в силу своей доступности представляют окунь-клювач пелагиали моря Ирмингера и черный палтус восточной части 200-мильной рыболовной зоны Гренландии. Отечественный вылов окуня в международных водах в последние годы колеблется в пределах 23-27 тыс. тонн, а устанавливаемая по итогам российско-гренландских консультаций квота на вылов черного палтуса в районе Восточной Гренландии три последних года составляет 600 тонн.

Спор по окуню - давний

С 2011 г. Комиссия по рыболовству в северо-восточной Атлантике (НЕАФК) регулирует пелагический промысел окуня-клювача на основе двух отдельных запасов: «мелководного» и «глубоководного». Поскольку состояние первого запаса оценивается ИКЕС как неудовлетворительное, то его промысел все последние годы находится под мораторием. С учетом результатов международной съемки 2015 г. и данных состоявшегося в прошлом году семинара по оценке «глубоководного пелагического» запаса (WKDEEPRED) ИКЕС рекомендовал полный запрет пелагического промысла окуня-клювача в море Ирмингера в 2017-2018 гг. Основываясь на предоставленных советом данных, НЕАФК в 2011-2017 гг. поэтапно снижала ОДУ окуня с 38 до 7,5 тыс. тонн.

По мнению российских ученых, попытки ИКЕС объяснить экстремально низкие оценки запаса окуня-клювача только чрезмерным промысловым изъятием недостаточно обоснованы и игнорируют реальную популяционную структуру вида. Также отечественная наука указывает на несоответствие основам экосистемного подхода, базирующегося на изучении характера взаимодействия между абиотическими и биотическими компонентами морских экосистем.

Отечественные эксперты пришли с аргументами

В связи с действующими рекомендациями ИКЕС о запрете пелагического промысла окуня, в повестку рабочей группы не входило обсуждение состояния и величины ОДУ его «мелководного» и «глубоководного» запасов. Однако по настоянию российской стороны на пленарном заседании был представлен доклад «Уточнение оценки состояния запаса окуня-клювача моря Ирмингера», подготовленный специалистами Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.

Расчеты были выполнены на основе исходных данных семинара WKDEEPRED с использованием вероятностной модели StatCAM. Для настройки модели, в отличие от подхода ИКЕС, применялись стандартизированные по площади индексы биомассы рыб, полученные в ходе выполнения траловых съемок в 1999-2015 гг. По расчетам российских специалистов, нерестовая биомасса окуня на начало 2017 г. достигла 790 тыс. тонн и находится на уровне выше Blim и MSY Btrigger, определенных методом Eqsim STOCK, но ниже уровня Bpa. При эксплуатации «глубоководного» окуня в соответствии с применяемой ИКЕС стратегией максимально устойчивого вылова (MSY) добыча в следующем году может составить 33,5 тыс. тонн, а нерестовая биомасса на начало 2019 г. вырастет до 826 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. При эксплуатации на уровне Fpa с выловом 41,5 тыс. тонн также будет отмечаться рост биомассы, но незначительный, считают отечественные ученые.

В итоговом отчете рабочей группы российские эксперты разместили отдельное заявление, отражающее их точку зрения на состояние запаса и величину возможного ОДУ окуня-клювача в 2018 г. Это заявление послужит научным обоснованием позиции Российской Федерации при дальнейшем обсуждении в ИКЕС и НЕАФК мер по управлению пелагическим промыслом окуня.

В гренландских водах прибавилось палтуса

Также на пленарном заседании был представлен доклад «Российские исследования черного палтуса Reinhardtius hippoglossoides Восточной Гренландии в 2006-2016 гг.». В материалах содержались результаты научных исследований черного палтуса, проведенных за последние 11 лет на промысловых судах в восточной части 200-мильной рыболовной зоны Гренландии. Анализ представленных данных показал, что производительность лова российских траулеров за период 2004-2016 гг. возросла с 0,2 до 0,5-0,8 тонны в час. Эксперты рабочей группы пришли к выводу, что биомасса черного палтуса находится на уровне выше MSY Btrigger и отмечается ее постепенный рост. На 2018 г. было рекомендовано ограничить вылов черного палтуса для всего района распределения запаса (подрайоны ИКЕС 5, 6, 12 и 14) объемом 24 тыс. тонн. Это аналогично рекомендациям на 2017 г.

Fishnews

НазадМетки: ОДУнорвегия

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