11 мая 2017 года

Минсельхоз оценил эффективность борьбы за здоровье рыб

Проведение противоэпизоотических мероприятий помогало в 2016 г. сохранять благополучие рыбоводных предприятий, говорится в докладе, подготовленном Минсельхозом по результатам реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.

Правительство утвердило национальный доклад о реализации в 2016 г. госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Мероприятия в сфере ветеринарии осуществлялись в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработка и реализации продукции животноводства».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в соответствии с законом о бюджете на мероприятие «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах РФ», составили в прошлом году 2363,2 млн рублей (факт – 2361,2 млн рублей), говорится в докладе. При этом объем ассигнований на осуществление противоэпизоотических мероприятий в области разведения одомашненных видов и пород рыб, включенных в Госреестр селекционных достижений, - 219,5 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

В докладе отмечено, что проведение мероприятий «позволило сохранить управляемость эпизоотической ситуацией в рыбоводных хозяйствах Российской Федерации, способствовало поддержанию необходимого уровня биобезопасности и эпизоотического благополучия рыбоводных хозяйств, улучшению санитарного состояния водоемов, уничтожению возбудителей инфекционных и инвазионных болезней рыб».

Доклад подготовило Министерство сельского хозяйства РФ. Это публичная форма отчета и контроля за исполнением целей, задач, показателей и индикаторов госпрограммы, рассказали в пресс-службе правительства.

Fishnews