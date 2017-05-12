12 мая 2017 года

Любительская рыбалка в Приамурье вышла на официальный уровень

В Амурской области появилась федерация спортивной рыбалки. Теперь рыболовы могут проводить официальные соревнования, присваивать разряды и звания.

Федерация насчитывает 30 спортсменов - жителей Благовещенска, Зеи, а также сел Марково и Новотроицкое. Несмотря на любительский статус, в прошлом рыболовы Амурской области несколько раз участвовали в региональном кубке на водоемах Хабаровского края. В 2015 г. амурчане стали победителями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, первые официальные соревнования по спортивной рыбалке в Приамурье пройдут 29 и 30 июля. Это будет открытый чемпионат Благовещенска. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «английская донка», а затем - в «поплавочной удочке».

Fishnews