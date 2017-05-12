Япония решила наловить тунца сверх нормы

12 мая 2017 года
Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
10 мая 2017 года
Плотная работа по направлениям публичных торгов рыбопродукцией на практике позволила выявить как недостатки, которые сдерживают полноценное использование, к примеру, инструментов рыбных аукционов для организации электронной торговли, так и явные преимущества, отмечает гендиректор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.
02 мая 2017 года
Недавняя встреча Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ завершилась подписанием соглашения и заявлениями о готовности к сотрудничеству. Однако ряд азиатских СМИ оценивает перспективы российско-японского взаимодействия весьма осторожно.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко подписали документ, отражающий задачи дальнейшего сотрудничества между странами по восьми приоритетным направлениям.
28 апреля 2017 года
Морскому попечительскому совету (MSC) исполняется 20 лет. Отмечая юбилейную дату, организация опубликовала стратегию своей деятельности на предстоящие годы.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились сформировать перечень приоритетных совместных проектов на южных Курильских островах. По словам японского лидера, там, в частности, будут разводить рыб и морских ежей.
12 мая 2017 года
Разъяснения положений приказа по техническим средствам контроля ранее были направлены в Пограничную службу ФСБ России, напомнил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Вопросы сняты на основе Кодекса торгового мореплавания, отметил представитель федерального агентства.
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
В Приморье 16 мая официально откроется уникальный для России морской биобанк. Ученые уже собрали для него коллекцию из 106 тыс. образцов флоры и фауны Тихого океана.
25 мая планируется провести в Москве заседание рабочей группы по судостроению, сообщил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. На встрече предполагается рассмотреть готовые проекты, обсудить вопросы локализации в России.
Росрыболовство проведет круглый стол с представителями рыбацкого сообщества и отраслевой науки по проекту соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море центральной части Северного Ледовитого океана.
В Хабаровском крае стартовала крупномасштабная операция «Осетр-Амур-2017». Инспекторы уже задержали первых нарушителей, изъято более 2,5 тонн «краснокнижной» рыбы.
В предстоящей лососевой путине на Камчатке примут участие бойцы студенческих отрядов. Они будут трудиться рыбообработчиками на береговых заводах.
В этом году возможный вылов горбуши для Сахалина прогнозируется всего в 21 тыс. тонн. Отраслевая наука предложила ряд ограничений добычи. К обсуждению мер регулирования на региональном и федеральном уровне привлекли бизнес-сообщество.
Центр развития экспорта Приморского края планирует организовать коллективный стенд на международной выставке морепродуктов в Циндао в ноябре. К участию приглашаются организации малого и среднего бизнеса, заинтересованные в поставках в страны АТР.
В Амурской области появилась федерация спортивной рыбалки. Теперь рыболовы могут проводить официальные соревнования, присваивать разряды и звания.