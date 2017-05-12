12 мая 2017 года

Япония решила наловить тунца сверх нормы

Агентство по рыболовству Японии установило дополнительные квоты тихоокеанского голубого тунца для 14 префектур в этом сезоне - в общей сложности 122 тонны. Между тем установленный международными соглашениями лимит для страны уже исчерпан.

Уже в конце апреля общая квота в 4007 тонн на тунцов весом до 30 кг была исчерпана японскими рыбаками, пишет The Japan Times. Однако префектурам, которые не успели выбрать свои объемы, были выделены дополнительные. Правда, этим префектурам придется сократить вылов тунца в следующем сезоне, который начнется с июля 2017 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Комиссия по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC) начала устанавливать квоты на тихоокеанского голубого тунца в 2015 г. Это связано с резким падением его численности из-за перелова.

Fishnews