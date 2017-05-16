16 мая 2017 года

Дагестан хочет разводить ценную рыбу

В дагестанском городе Кизилюрте на территории площадью более 20 га планируется создать инновационное предприятие по выращиванию лососевых и осетровых. Мощность – 1 тыс. тонн продукции в год.

Проект предполагает реализацию полного цикла мероприятий – от создания собственного маточного стада и инкубационной базы до переработки и логистики, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики. Также в планах создание технопарка с объектами рекреации (в том числе для любительского рыболовства) и учебных классов для подготовки специалистов в сфере аквакультуры.

Ожидается, что в результате в Кизилюрте появится хозяйство европейского уровня, способное стать одной из достопримечательностей Сулакского каньона.

Председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов обещал инвесторам поддержку, отметив, что аналогичных предприятий в регионе пока нет. Министерству природных ресурсов и экологии республики и администрации Кизилюрта поставлена задача оказать содействие реализации проекта.

Fishnews