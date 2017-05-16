Дагестан хочет разводить ценную рыбу

16 мая 2017 года
Согласно позиции Росрыболовства, для ведения прибрежного промысла по договорам, заключенным с федеральным агентством, компания должна быть зарегистрирована в любом регионе с выходом к морю в этом бассейне. Однако, как выяснилось, теруправления ФАР такую точку зрения не разделяют.
В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
15 мая 2017 года
Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.
В Стратегию экономической безопасности России до 2030 г. вошло восемь ключевых направлений госполитики. По каждому из них предусмотрен ряд задач.
19 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).
В профильном комитете Совета Федерации обсудили проблемы применения нормативов воды водных объектов рыбохозяйственного значения для нормирования сточных вод.
16 мая 2017 года
Перед стартом дальневосточной лососевой путины на площадке Росрыболовства пройдет первое заседание межведомственного федерального штаба. Предполагается, что работа координационного центра поможет в борьбе с браконьерством.
Согласно позиции Росрыболовства, для ведения прибрежного промысла по договорам, заключенным с федеральным агентством, компания должна быть зарегистрирована в любом регионе с выходом к морю в этом бассейне. Однако, как выяснилось, теруправления ФАР такую точку зрения не разделяют.
В Южно-Курильском районе японская бизнес-миссия изучит возможности проектов в сфере аквакультуры, добычи и переработки водных биоресурсов, защиты окружающей среды, медицины, дорожного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске в прошлом году, общая стоимость добытого лосося упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с 2014 г. В числе причин - российское эмбарго.
Ограничения по использованию на промысле лосося жаберных сетей будут введены уже в этом году, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Пока речь идет о принятии решений комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб.
Участникам крупнейшего образовательного фестиваля для рестораторов Gastreet Show, который с 16 по 19 мая пройдет в Сочи, расскажут о культуре потребления и особенностях приготовления дикого лосося.
Росстандарт открыл прием заявок на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов. Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком госстандарта.
Лидеры стран, принимавшие участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, заявили о готовности углублять сотрудничество в охране окружающей среды. Один из приоритетов – устойчивое использование океанов и морей.
Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия продукции животного происхождения, ввезенной из Беларуси. В Минсельхозе считают, что для избежания подобных ситуаций белорусским предприятиям следует перейти к электронной системе ветсертификации.
15 мая 2017 года
Рыбопромышленники Дальнего Востока опасаются изменения базовых принципов формирования участков для морской аквакультуры. Бизнес и наука отмечают, что если при создании РВУ не учитывать наличие природных запасов, прибрежный промысел может лишиться сырьевой базы.