16 мая 2017 года

Товарам предстоит подтвердить право на значок ГОСТ

Росстандарт открыл прием заявок на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов. Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком госстандарта.

С 15 мая Росстандарт (находится в ведении Минпромторга) начал прием заявок от производителей на участие в проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.

Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свои продукты знаком национальной системы стандартизации (НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке. В случае если будет выявлено недостоверное маркирование ГОСТом, производителя привлекут к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, заявили в министерстве. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф до 500 тыс. рублей.

Проект «Национальная система сертификации» одобрила к запуску в пилотном режиме в конце прошлого года Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (ее возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров). Проект апробируется в семи пилотных регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране, заявили в Минпромторге.

«В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием «ГОСТ». При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор – за покупателем», – прокомментировал Денис Мантуров.

«Наша основная цель – обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Среди ключевых принципов системы - добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество», – отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Fishnews